El nombre de Pablo Lavandeira es uno de los más mencionados en el presente mercado de fichajes del fútbol peruano. Después de afrontar una temporada irregular con Melgar de Arequipa, el volante uruguaya busca definir su nuevo club para la Liga 1 2025. Si bien en las últimas horas se pudo conocer que Alianza Lima lo tiene como una alternativa, el conjunto blanquiazul no es el único que cuenta con interés por quedarse con los servicios del jugador de 34 años.

Carlos Desio, entrenador de ADT de Tarma, se pronunció sobre la posibilidad de contar con el exatacante de Alianza Lima para afrontar el certamen local y la fase previa de la Copa Sudamericana.

Entrenador de ADT quiere fichar a Pablo Lavandeira

El estratega argentina afirmó que le gustaría reforzarse con Pablo Lavandeira, futbolista uruguayo que tiene nacionalidad peruana; sin embargo, remarcó que esto depende del presupuesto de la institución.

"Obvio que me gustaría, pero no sé si está en el presupuesto del club (...). Ya le dije al presidente que me gustaría, pero depende más de ellos que de mí", reveló el medio 'Toca y Pasa'.

¿Dónde juega Pablo Lavandeira?

Hasta el momento, Pablo Lavandeira es jugador de Melgar de Arequipa. Si bien clubes como Cienciano y Alianza Lima se interesaron en el mediocampista, este deberá resolver si situación en el elenco rojinegro.

"Si Pablo Lavandeira logra, en los próximos días, rescindir su contrato con FBC Melgar (le queda medio año), tiene chances para ser refuerzo de Alianza Lima. La opción se activó tras los últimos hechos suscitados", explicó el periodista Marcello Merizalde.

¿Cómo le fue a Pablo Lavandeira en el 2024?

En la temporada pasada con el Dominó, Lavandeira disputó 21 partidos: 2 por la Copa Libertadores, 9 por el Torneo Apertura y 10 por el Clausura. El exjugador de Universitario anotó 2 goles y brindó 2 asistencias.

¿En qué equipos ha jugado Pablo Lavandeira?

Pablo Lavandeira, futbolista de 34 años, ha jugado en varios equipos del continente durante su extensa carrera profesional.