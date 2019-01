'Peluchín' se venga de Sheyla Rojas con duro comentario en redes

Se hartó de las indirectas. El conductor de televisión Rodrigo González respondió en su cuenta oficial de Twitter a un mensaje que recibió por parte de una seguidora en la plataforma. Ella compartió una información en la que se puede leer una publicación que habría enviado la ex chica reality Sheyla Rojas a 'Peluchín'. Esto desató las diferentes reacciones por parte de las fans del conductor de TV, quienes manifestaron que la rubia presentadora tiene que hablar de él para poder generar portadas.

En la red social Twitter, Rodrigo González, conocido como 'Peluchín', no calló nada y respondió a la presunta dedicatoria de Sheyla Rojas, quien quedó al descubierto tras darse a conocer que había copiado el texto de una cuenta de Instagram, sin colocar los respectivos créditos.

Ante esto, Rodrigo escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter. "Pobre chiflada sin dignidad, sólo la prensa puede hacerle pensar que importa lo que salga de su boca y claro, siempre a costa mía, de otra manera, imposible".

Ese contundente mensaje no fue el gran final. 'Peluchín' hizo un llamado a los medios de comunicación sobre el plagio que cometió Sheyla Rojas de una usuaria de Instagram. Para poder desenmascararla, envió un comentario que provocó las reacciones de los usuarios.

Rodrigo González aseguró que Sheyla Rojas está "a salvo" de las amebas come cerebros, y que puede disfrutar del verano dentro de una piscina. Esto fue lo que compartió.

"Queridos amigos de la prensa, ella no me ha respondido a mí. Además de esa cabecita no sale nada auténtico, solo copia y pega. Igual como hace de la señito. Ella puede meterse tranquila a las piscinas, no corre peligro con las amebas come cerebros".