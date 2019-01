Sheyla Rojas responde a Peluchín tras señalarla como copia barata de Gisela Valcárcel

A través de Instagram, Sheyla Rojas decidió responderle a Rodrigo González quien la llamó "copia barata de la 'Señito'" y además le aseguró que torres más altas ha visto caer.

Todo comenzó cuando Sheyla se refirió al bajo raiting de 'Válgame Dios', conducido por el popular 'Peluchín' y Gigi Mitre, esto debido a que '+Espectáculos', conducido por ella, 'Choca' y Nicola Porcella es transmitido en el mismo horario y ha superado en sintonía al programa de Latina.

"Estamos agradecidos con el público que nos acompaña de lunes a viernes. Ha sido todo un reto, pero estamos contentos porque empezamos el año con buen pie. El apoyo de toda la gente demuestra que estamos haciendo un buen trabajo. Lo que queremos es divertir al público de manera sana, mostrando nuestra personalidad y creo que ese es el plus que tenemos [...] Nos alejamos de esa ‘mala vibra’ que ya aburre a la gente... de esa mala onda, al querer perjudicarnos no solo a nosotros, sino a un montón de compañeros. La verdad, es bien complicado tener las cámaras persiguiéndote, tratando de sacar ese lado negativo, de tu vida y yo creo que cada uno es libre de hacer con su vida lo que mejor le plazca", aseguró la también empresaria al diario 'Trome'.

Tras estos comentarios Rodrigo no se quedó callado y decidió responder lo dicho por la conductora y para eso usó su cuenta oficial de Facebook. "Nos han dado por muertos tantas veces y ya llevamos diez años aquí, quiero ver donde vas a terminar tú, tu buena onda y tu inigualable carisma siendo la copia barata de la señito, por eso solo te ponen siempre de relleno: ¿qué pasó con tu “Estas en Todas” diario? No pasaba nada, por eso te sacaron. Así que anda tranquila nomás... Torres más altas: hemos visto caer", fue lo que escribió el conductor.

Después de este mensaje, la modelo decidió escribir un mensaje a través de su cuenta de Instagram: "Uno de los problemas graves de los seres humanos es que no se alegran del éxito de los demás, y pueden desear que alguien esté bien... pero nunca mejor que ellos. El día que comiences a ser feliz por lo bueno que le pase a los demás, alegrarte por su felicidad, por su bienestar y sobretodo comprender que el juzgar a una persona NO DEFINE QUIEN ES ELLA SINO QUIEN ERES TÚ ese día habremos entendido la vida y probablemente tengamos un concepto más definido de lo que es la felicidad partiendo del amor y buena energía", lo escrito estuvo acompañado de una fotografía de ella en la que se le nota muy seria.

La publicación superó los 15 mil 'me gusta' y sus fans no dudaron en comentar. "Bien cierto la boca hablará lo que tu corazón tiene, sigue para adelante hermosa" y "No hagas caso Shey ese tipo esta acostumbrado a chancar, insultar humillar a la gente y tirar mala vibra, pero si alguien comenta ahí si se pica", son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Además, Melissa Paredes se animó a comentar al respecto a través de la instantánea de Sheyla. "Sabias palabras que muchos y más en redes sociales necesitan leer con muchísima urgencia! Besos mi Shey Shey sigue maravillosa como siempre", escribió la protagonista de 'Ojitos Hechiceros'.