Meghan Markle es acusada de "trepadora" por famoso periodista británico [VIDEO]

Luego de las especulaciones de que la Duquesa de Sussex, Meghan Markle, tiene mal carácter, además de mal trato con sus sirviente, y que incluso esto habría generado que dos de sus asistentes decidan renunciar a su cargo. Ahora, las polémicas declaraciones que dio Piers Morgan, conocido periodista británico, referidos a la exactriz, causó sorpresa en los distintos medios de comunicación.

El comunicador, quien dice haber sido amigo de la ahora esposa del príncipe Harry, no tuvo reparos en lanzar fuertes calificativos en su columna de opinión, que incluso la señala como "una despiadada actriz y trepadora social que encontró el papel de su vida y está determinada a ordeñar todo lo que pueda -y es por eso que el Palacio está comenzando a prestar atención", según informó Univisión.

Además el exeditor de The Sun, News of the World y el Daily Mirror, y ahora presentador del programa de televisión 'Good Morning Britain', contó cómo conoció Meghan Markle, Duquesa de Sussex, en Twitter en el año 2015.

En su columna escrita en Daily Mail, Piers Morgan que en otoño de ese año, él decidió seguir por la citada red social a cuatro estrellas de 'Suits', incluida Meghan Markle. Tras este hecho, la entonces actriz le envió un mensaje directo privado:"Bueno, hola, gracias por el seguimiento. ¡Gran fan tuyo!.

Desde entonces el periodista y la ahora Duquesa de Sussex mantenían comunicación, que incluso conversaban desde tema de violencia con armas de fuego en Estados Unidos hasta un viaje de caridad que realizó para las Naciones Unidas. Incluso, en el 2016, ella y el periodista se encontraron en Londres y ella sugirió que la invitara a su programa. Tras los 90 minutos de entrevista, él la acompañó a que tome el taxi, porque tenía una cena en la que conocería al Príncipe Harry. Y luego nunca más supo de la exactriz estadounidense.

Según el reconocido periodista británico, Piers Morgan, dese ese momento, Meghan Markle le hizo el "ghosting", palabra muy utilizada para señalar a aquellas personas que dejan de responder los mensajes sin explicación.

Además el comunicador no estuvo ajeno a las últimas noticias, en las que se rumorea que la Duquesa de Sussex tiene un carácter déspota, por lo que no dudó opinar lo que piensa de su examiga, quien ahora es esposa del Príncipe Harry.

"Meghan Markle es una actriz obsesionada con ella misma que ha logrado el papel de su vida y está decidida a sacarle todo el provecho. Ha pasado la mayor parte de los últimos 20 años acercándose a personas hasta que ya no le sirven más, y luego las expulsa de su vida diciendo: ¡Adiós, perdedor!".

Medio de comunicación compartió el video en la que Piers Morgan habla de Meghan Markle