Isabel Acevedo se venga de Karla Tarazona por calificarla de "la otra"

Aprendió la lección. La bailarina Isabel Acevedo se ha visto en medio del escándalo por las recientes declaraciones que emitió la conductora de televisión Karla Tarazona, quien la volvió a señalar como la causante del fin de su romance con el padre de sus hijos, el cantante de cumbia e integrante de 'Esto es guerra' Christian Dominguez.

Karla Tarazona no midió sus palabras para calificar a la integrante de 'Combate', Isabel Acevedo, como "la otra". Al parecer, el intercambio de palabras estaría comenzando. Fiel a su estilo, la ya conocida 'Chabelita' emitió una serie de mensajes que no será del agrado de la empresaria.

En una entrevista con diario El Popular, la pareja de Christian Dominguez aseguró que se encuentra más que feliz con esta etapa de amor que está viviendo con el cantante. Incluso, se animó a revelar que están a punto de celebrar sus dos años de relación amorosa. Esto fue lo que mencionó al medio de comunicación.

"Sí, en el amor me va súper bien, estoy maravillosamente enamorada, cumplimos dos años hace unos días. Jamás me metí en ninguna relación. Lo que está claro que nada ni nadie empañará mi felicidad. Sé quién soy y no lo que dicen. Por respeto no les contestaré".

Recordemos que la fecha de inicio de la relación de Isabel Acevedo y Christian Dominguez siempre fue cuestionada por la modelo Karla Tarazona, quien hasta el momento cree que ambos iniciaron con su romance mientras el cantante vivía con ella y sus hijos.