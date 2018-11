Itatí Cantoral revela detalles de su separación con Eduardo Santamarina

Itatí Cantoral se animó a contar todo lo que vivió luego de la separación con el actor Eduardo Santamirana. La popular 'Soraya Montenegro' reveló detalles de su separación en un entrevista, tal como lo cuenta le fue muy complicado aceptar que su relación se había acabado.

"Fui a muchísimas terapias, distintas, busqué mucho la biblia, en la iglesia, el sacerdote, mi mamá, mis amigos... todo lo que me producía cosas buenas porque estaba muy joven; yo tenía como 27 años, me había casado a los 24". Cuenta además que en ese momento los gemelos, fruto de su relación con Eduardo, a penas tenían tres años.

Sin embargo, a pesar de todo lo que le tocó vivir, logro salir adelante, "Fue muy duro para mí, tenía pánico de que pasaran 10, 15 años, porque conozco a mujeres que siguen así y le saco a eso. Conozco amigas que no se pueden desprender del muerto". Pero, Itatí logró abrirse camino también en la parte sentimental, y es que se volvió a casar. Su segundo matrimonio fue con el productor Carlos Alberto Cruz, con quien se separó en febrero de este año, así lo anunció Itatí a través se su cuenta de Twitter.

Durante la entrevista, también se refirió a Susana González, quien habría sido la tercera en discordia. "Esas cosas le pasan a cualquiera y te lo digo en serio. Yo con Susana González, me llevo muy bien, nos vimos en un gimnasio cuatro años después, ellos ya habían terminado y nos pusimos a platicar como dos mujeres y esas cosas pasan. No soy enemiga de Susana González, ni ella me quitó a nadie y no es cierto, así sucedieron las cosas", con esta frase la mexicana dejó claro que no le guarda rencor a la también actriz.