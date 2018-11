Alejandra Baigorria responde en Instagram tras denuncia por despido arbitrario de embarazada

A través de Instagram, la modelo Alejandra Baigorria decidió pronunciarse tras ser acusada por una de sus trabajadoras de haberla despedido arbitrariamente cuando estaba embarazada. La joven madre denunció públicamente a la chica reality y hoy recibió una fuerte respuesta tras lo sucedido.

Como se recuerda, fue Patricia la mujer que tuvo mellizos quien denunció a la integrante de 'Esto es Guerra' en el programa 'Tengo algo que decirte', donde reveló que habría sido despedida de forma arbitraria y llevaría luchando más de un año para que la gringa de gamarra reconozca sus derechos.

"Yo tenía que regresar a trabajar el 15 de octubre, me sentí bien en septiembre, me hicieron una operación porque yo tuve mellizos. Le llamé a la encargada de las tiendas que es Jessica, y le digo me siento bien y quiero regresar trabajar y me dijo déjame consultarlo con Alejandra", dijo la mujer en el citado programa.

Según la joven, estuvo a cargo de las tiendas de la modelo por 1 año y 11 meses sin ningún contrato, pero decidió pedírselo cuando se enteró que estaba embarazada. Hoy la modelo no dudó en hablar al respecto, y pese a que no se refirió de forma directa al asunto, su mensaje fue dirigido para todos sus seguidores en las redes sociales.

"Cree todo lo que te dicen es más fácil que averiguar si es verdad. Buen fin de semana", colocó en su cuenta oficial de Instagram, dejando en tela de juicio las palabras de la madre de mellizos; sin embargo, hasta el momento no se ha pronunciado en algún programa sobre el asunto que ha generado indignación en las redes sociales.

