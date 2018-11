Kanye West filtra por error foto íntima de Kim Kardashian

Todo lo que comparten las celebridades en redes sociales quedará inmortalizado en Internet y más si ha subido por error algún mensaje, fotografía o video, este fue el caso de Kanye West, quien difundió una íntima imagen de su esposa, Kim Kardashian.

El polémico rapero publicó en Twitter una cita religiosa, algo poco común en él, sin darse cuenta que estaba compartiendo una reveladora foto de su mujer.

"Querido Dios. Admito que soy un pecador y necesito tu perdón", se alcanza leer en la captura (screeshot) de su pantalla del teléfono celular que compartió el esposo de la integrante de Keeping Up With The Kardashians (KUWTK).

El tuit solo se mantuvo unos minutos, debido a que los usuarios más curiosos se percataron de la reveladora imagen.

Kanye West al parecer no se percató de que en la parte inferior de la captura que compartió se podían ver otras imágenes que tenía guardadas en el teléfono celular. La que más llamó la atención fue una donde aparecía la socialité posando frente al espejo y luciéndose en prendas íntimas.

Aunque la fotografía se nota en baja resolución (borrosa) los usuarios de Twitter no dudaron en hacer hincapié en el “error” que había cometido el rapero.

Kim Kardashian y Kanye West llevan más de cuatro años casados, son padres de tres hijos (Saint West, Chicago West y North West) y uno más en camino. Pese a los escándalos que circulan en su familia se han consolidado como una de las parejas más estables en el mundo de espectáculo.