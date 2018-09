Kendall Jenner se burla del compromiso de Justin Bieber y Hailey Baldwin

La modelo Kendall Jenner pocas veces asiste a una entrevista televisada y como recientemente se supo sobre el compromiso de Justin Bieber y Hailey Baldwin , tenía que estar entre las preguntas que respondería en vivo, debido al pasado que relaciona a ambas celebridades.

La modelo del clan Kardashian Jenner está encantada con la nueva temporada de Keeping Up With The Kardashian, pese a las riñas entre familiares que pudieran existir. “Soy un alma libre y pacífico”, s ele ha escuchado decir en varias oportunidades.

Kendall Jenner apareció en “The Tonight Show” dirigido por Jimmy Fallon y habló sobre la relación, compromiso y futura boda de Justin Bieber y Hailey Baldwin.

“Lo que sea que los haga felices. Estoy feliz”, dijo la modelo sobre cómo evolucionó la pareja. “He sido amigo de ambos durante mucho tiempo, todos están felices y eso me hace feliz”, agregó con voz serena.

Asimismo, habló sobre la relación que tiene con sus hermanas, aunque fue difícil que dijera algo porque según ella “siente que está hablando a sus espaldas”.

“He estado feliz, es emocionante. Es mucho drama, lo cual es emocionante, pero también es genial no ser parte de eso realmente. Es divertido de ver. Es mucho. No sé cómo me mantengo al margen, creo que realmente no me importa”, dijo con respecto a la riña entre Kim Kardashian y Kourtney Kardashian.

“Estuve en una conversación grupal con Khloe y Kourtney el otro día, estábamos hablando de algo, ni siquiera creo que estuviéramos hablando mal de ninguno de los otros miembros de nuestra familia, y dije: 'Dios mío. "¿Hablan de mí en otros textos grupales?”, acotó.

Justin y Kendall

Como se recuerda Justin Bieber y Kendall Jenner fueron captados en más de una oportunidad muy cariñosos, pero nunca hablaron sobre una relación formal, “solo amistad”.