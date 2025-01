El programa 'La banda del chino' ya no aparecerá más por América Tv. Foto: Composición LR/Instagram/YouTube.

El programa 'La banda del chino' ya no aparecerá más por América Tv. Foto: Composición LR/Instagram/YouTube.

El reportero César Seijas fue invitado al podcast de entrevistas de Katty Sheen, ‘Eso háblalo’, en la que se pronunció sobre la cancelación de ‘La Banda del Chino’, programa que fue líder en su horario y emitido hasta el año pasado por América Televisión.

Durante su intervención, el comunicador criticó duramente a Víctor Hugo Dávila, conocido como ‘el reportero del pueblo’, quien asumió como productor general en los últimos meses del programa. Según Seijas, el mal liderazgo de Dávila fue uno de los factores que llevaron al fin de ‘La Banda del Chino’. Además, reveló que Aldo Miyashiro lo despidió en junio del año pasado, tras estar en el programa durante 14 años.

César Seijas y su fuerte mensaje contra Víctor Hugo Dávila

En la etapa final de ‘La Banda del Chino’, Víctor Hugo Dávila asumió como productor general, y según César Seijas, esto fue uno de los factores principales que llevaron al programa a su fin. Aseguró que la falta de liderazgo de Dávila “mató” el magazine, ya que, según él, trataba al equipo de trabajo como si estuviera en un camarín de fútbol.

“Cuando ‘matas’ un programa, esa etiqueta no se te borra. Creo que un programa, sin desmerecer a los amigos deportistas, no puede ser liderado como un camarín de fútbol. Se necesita mucho más que eso, no solo arengas como ‘¡Vamos, car... rarara!’”, señaló el reportero, dejando en evidencia los problemas internos que existían en el programa. Además, el programa ‘Todo se filtra’ se contactó con Víctor Hugo Dávila para que diera sus impresiones sobre lo dicho por Seijas, pero evitó pronunciarse.

“Aldo Miyashiro me despidió”

César Seijas, exreportero de ‘La Banda del Chino’ y ahora radicado en Canadá, rompió su silencio sobre su inesperado despido en junio de 2024, tras 14 años formando parte del programa. Según reveló, la noticia le fue comunicada a través de una llamada telefónica, con la promesa de pagarle dos meses de sueldo como parte de un acuerdo que lo “condicionaba” a no hablar sobre su salida.

"Nos iban a pagar el sueldo de junio y julio. Y que ellos iban a estar atentos para ver con quién hablábamos o si llegábamos a gentes con el canal", contó Seijas. Sin embargo, al ser consultado sobre las razones de su despido, admitió no tener una respuesta concreta y aseguró que se debió a "supuestas cosas" que dijo.