La razón por la que la venta de entradas para System of a Down en Chile 2025 terminó en un caos

System of a Down también se presentará en Perú, Argentina y Brasil. Foto: composiciónLR/Emol

La venta de entradas para el concierto de System of a Down en Chile generó un inesperado caos este martes, sorprendiendo a miles de fanáticos que esperaban asegurar sus boletos. La situación provocó largas esperas y una ola de reacciones en redes sociales, donde los seguidores expresaron su descontento.

El concierto, programado para el 30 de abril de 2025 en el Parque del Estadio Nacional de Santiago, representa el regreso de la banda al país tras 10 años de ausencia. Ante lo ocurrido, la productora informó sobre una reprogramación de la venta, dejando a los fanáticos atentos a nuevas actualizaciones.

Comunicado con respecto a la venta de entradas. Foto: Lotus

System of a Down Chile: ¿por qué se canceló la venta de entradas para el concierto?

Desde las primeras horas del martes, miles de usuarios ingresaron a la plataforma Livetickets con la esperanza de asegurar su lugar para el esperado show. Sin embargo, el sistema presentó intermitencias y fallas técnicas que afectaron el funcionamiento. Algunos compradores reportaron que las filas virtuales duraron más de 4 horas, mientras que otros mencionaron que el evento desapareció del sitio pasadas las 13:00 horas.

En un comunicado oficial, la productora Lotus explicó que la decisión de detener el proceso se tomó debido a la inestabilidad de la plataforma, asegurando que no continuarían con la venta en Livetickets. Horas más tarde, la empresa también emitió un mensaje en sus redes sociales: “Debido a la intermitencia y problemas técnicos, la venta de entradas para System of a Down se detiene. Lamentamos los inconvenientes.”

¿Cuándo volverán a vender entradas para System of a Down Chile 2025?

La organización confirmó que la venta de entradas se reanudará el próximo miércoles 18 de diciembre a las 10:00 a.m.. En esta ocasión, el proceso se realizará a través de la plataforma Puntoticket.cl, una de las más utilizadas en Chile para grandes eventos.

Se implementarán dos etapas iniciales para el acceso a los boletos:

Preventa Artista: Exclusiva para los seguidores registrados previamente con acceso autorizado. Preventa Clientes Banco de Chile: Ofrecerá facilidades y beneficios exclusivos para los clientes de esta entidad bancaria.

Para tranquilidad de quienes lograron comprar entradas antes de la suspensión, la productora aclaró que los tickets adquiridos seguirán siendo válidos. Además, se pondrán en contacto con estos compradores para garantizar que reciban toda la información necesaria.

¿Cuándo se presentará System of a Down en Chile?

El esperado concierto de System of a Down en Chile tendrá lugar el próximo 30 de abril de 2025 en el Parque del Estadio Nacional de Santiago, uno de los recintos más importantes del país. La presentación forma parte de una gira sudamericana que también incluye paradas en Argentina, Brasil y Colombia, demostrando el fervor que la banda sigue generando en la región.

El regreso de la agrupación armenio-estadounidense al país ocurre después de una década desde su última visita, consolidándose como uno de los eventos musicales más esperados del próximo año. Con éxitos como “Chop Suey!”, “Toxicity” y “B.Y.O.B.”, System of a Down promete un show cargado de energía y nostalgia que celebrará la lealtad de sus fanáticos chilenos.