Recientemente, Camila, la hija mayor de Christian Domínguez, compartió una conmovedora noticia sobre su hermana menor, María Cataleya, que sorprendió a todos sus seguidores. La adolescente reveló que, desde hace un tiempo, no ha podido ver a la pequeña, lo que ha suscitado diversas especulaciones entre los seguidores de la familia. En medio de toda esta polémica, el cantante salió a pronunciarse.

¿Qué dijo Christian Domínguez sobre el mensaje de su hija mayor?

Tras la polémica publicación de Camila, hija mayor de Christian Domínguez, el portal web de ‘América Noticias’ decidió comunicarse con el músico para saber cómo es la relación de su hija con Pamela Franco.

“Mi ‘Cami’ se puso sentimental, es porque no se ven por los tiempos que tienen. Han pasado meses que no se han podido ver, pues conmigo tampoco ha ido, ya que soy quien la podría llevar, pero la voy a ver en horarios en que ella aún está en el colegio. Estos meses son terribles, no hay fines de semana sin trabajo, pues como dice mi ‘Cami’, ya será independiente en unos años más y podrá coger su carro seguramente y se llevará a sus hermanos. Mi ‘Cami’ es así, muy amorosa”, resaltó al principio.

Christian Domínguez se pronunció por el mensaje de su hija Camila. Foto: América Noticias

Asimismo, Christian Domínguez aclaró que no existe ninguna prohibición por parte de Pamela Franco hacia Camila, por lo que sí podrá ver a su hermana menor: “No habrá forma, ni algo, ni alguien que impida que se vean. Ella (Camila) tiene las puertas abiertas de la casa de su hermana, pero ahora hay un montón de cosas que la frenan: yo, sus tiempos, el colegio, la movilidad, etc. Nadie tiene prohibición de ver a mi ‘Cata’”.

Christian Domínguez se pronunció por el mensaje de su hija Camila. Foto: América Noticias

¿Qué escribió la hija de Christian Domínguez?

Recordemos que, a través de sus historias de Instagram, la hija mayor de Christian Domínguez compartió un mensaje lleno de emoción y nostalgia dirigido a su hermana menor.

“Te extraño tanto, hermanita menor. Me encantaría ser una mejor hermana para ti y perdón por no llegar a serlo. Todos los días pienso en ti. Estás grande y hermosísima, y quizá no lograré que te lean esto, pero sé que pronto nos podremos ver sin que nadie lo impida. Siempre tendrás una mejor amiga para toda la vida y ese siempre seré yo. Uno de los mejores regalos que papá me pudo dar fue darme el honor de ser tu hermana mayor. Te amo con toda mi vida, mi Catita”, fue lo que escribió Camila.