En la emisión del jueves 17 de octubre en 'Magaly TV: La firme', la conductora Magaly Medina, se sorprendió en vivo al ver su apariencia de hace 14 años, mientras presentaba un informe sobre la relación entre el exarquero Erick Delgado y la actriz Nataniel Sánchez, conocida por su papel en ‘Al fondo hay sitio’. Luego, intervino en ese romance el entonces desconocido piloto Mario Hart, quien a partir de ese momento fue apodado ‘Chato atrasador’.

Magaly consternada al verse 14 años atrás

La situación comenzó cuando Magaly Medina comentó que había entrevistado al exarquero de la selección peruana, Erick Delgado, para su podcast en YouTube. Sin embargo, el deportista negó en todo momento haber tenido un romance con Nataniel Sánchez. Por ello, la ‘urraca’ decidió refrescarle la memoria al actual integrante de ‘El gran chef: famosos’ y emitió un informe que su programa elaboró en 2014, donde se confirmaba que Delgado y Sánchez sí habían mantenido un noviazgo.

Sin embargo, Medina no pudo creer cómo lucía en esos años. “Acabo de ver una imagen mía (productor, ¿puedes poner esa imagen?). ¡Pero qué bárbara! No me digan que todo tiempo pasado fue mejor, porque no. Veo mis fotos antiguas y, ¡miren ese peinado! ¿Quién me peinaba en ese entonces? ¿Quién era mi enemiga en ese tiempo? El maquillaje era otra cosa, ¡qué pálida me veía! Parecía una indiecita, a diferencia de mi urraca, para quien nunca pasan los años (risas)”, finalizó Medina para seguir comentado sobre Erick Delgado.

Magaly Medina viendo su imagen de hace 14 años. Foto: ATV.

¿Cuál es la edad real de Magaly Medina y cuánta diferencia tiene con Alfredo Zambrano?

Magaly Medina, una de las figuras más polémicas de la televisión peruana, nació el 31 de marzo de 1963, lo que significa que en 2024 tiene 61 años. A lo largo de su carrera, Magaly se ha consolidado como un referente en el mundo del entretenimiento, siendo una personalidad influyente en la televisión del Perú.

Por su parte, su esposo, el notario Alfredo Zambrano, celebró su cumpleaños número 52 el 30 de abril de 2024. Esto significa que hay una diferencia de 9 años entre Magaly y su pareja, lo que ha sido un dato que llama la atención de sus seguidores. Recordemos que ambos contrajeron matrimonio el 9 de diciembre de 2016.

Magaly Medina siempre se ha destacado por llevar una vida saludable y eso sus fans se lo reconocen y elogian cuando sube fotos en ropa de baño. Foto: Instagram.

¿Quién es el padre del único hijo de Magaly Medina?

La presentadora de televisión, Magaly Medina, decidió compartir detalles sobre su pasado sentimental al hablar sobre su relación con Marco Mendoza, quien es el padre de su hijo, Gianmarco Mendoza. Durante una entrevista con Andrea Llosa, la presentadora reveló aspectos de la personalidad de su ex pareja. “Tenía 19 años. Fue mi primer enamorado. Me casé porque tenía que casarme. Mi papá no me iba a dejar tener un hijo sin casarme: era muy conservador. Conviví dos años. (…) Cuando me sé embarazada, nosotros habíamos terminado”, compartió la figura de ATV.

Magaly y la primera vez que se casó con Marco Mendoza/Magaly Medina y su hijo Gianmarco Mendoza, quien radica en España. Foto: Facebook.

Además, Magaly Medina compartió abiertamente las razones que la llevaron a tomar la decisión de divorciarse del padre de su hijo. “Al tipo le aguanté todo y yo callada. Es que tenía un carácter horroroso. Ya ni siquiera yo peleaba. Era una relación muy tirante... No me permitía ni trabajar. Contra su voluntad postulé a la universidad de Huacho y estudié todo un año administración de empresas”, dijo en un inicio. "Preparé cada paso de mi separación. Fui muy mala con él, no me convenció su llanto y lo dejé", señaló.