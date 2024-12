Mulino anuncia grandes cambios en el Ifarhu: la noticia de último minuto que afecta a los beneficiarios de becas

En medio de la jornada de pagos, José Raúl Mulino ordenó cambios en el Ifarhu. Recientemente, el presidente de Panamá decidió reorganizar a la entidad que se encarga de entregar cientos de becas y otros beneficios a estudiantes de todos los niveles.

El cambio hecho por Mulino no afectará ni los montos ni los requisitos de las becas. Sin embargo, sí repercutirá en la estructura del Ifarhu.

¿Cuáles son los grandes cambios que anunció Mulino en el Ifarhu?

José Raúl Mulino designó a Gabriel Cajiga como nuevo director encargado del Ifarhu tras la renuncia de Jaime Díaz. A través de un decreto ejecutivo, el mandatario comunicó este importante cambio.

Este anuncio se produjo en un contexto muy difícil para el Ifarhu, institución que estaba pasando una complicada situación financiera, de acuerdo a Díaz. En consecuencia, Cajiga, quien era subdirector hasta hace poco, se convirtió en el nuevo mandamás de la entidad. Sin embargo, este solo será director hasta que se nombre a un titular definitivo.

Mulino dio a conocer este importante cambio mediante el Decreto Ejecutivo N.° 151, que fue publicado en la Gaceta Oficial N.º 30180-A.

¿Qué dijo Mulino sobre las becas del Ifarhu?

Mulino señaló que "se está resolviendo la demora" en el pago de becas del Ifarhu. Durante una conferencia de prensa, el funcionario recalcó que el retraso de los desembolsos es un problema que se originó durante la gestión anterior.

“Entregaron más becas y auxilios económicos de lo que se podía pagar. Eso es así. Abusaron de la buena fe de todos los estudiantes que aplicaron para esas ayudas y créditos y por una irresponsabilidad absoluta generaron un problema que se está resolviendo poco a poco. Se han hecho ingentes refuerzos para que las universidades en el exterior no expulsen a los estudiantes panameños. Pido disculpas si se han demorado los pagos”, afirmó el presidente.

Por otro lado, durante la misma conferencia de prensa del 12 de diciembre, el presidente adelantó que se implementarán cambios en el Ifarhu. "La próxima semana (esta semana) habrá cambios en el Ifarhu con el ánimo de que esta institución se centre más en el alto deber que tiene en la facilitación de créditos para los estudiantes. El Ifarhu es para la gente que más necesita el apoyo del Estado", advirtió Mulino.

Luego de dicho anuncio, Mulino nombró a Gabriel Cajiga como director.

¿Quién es el nuevo director del Ifarhu?

Gabriel Cajiga es licenciado en derecho tanto en Panamá como en el estado de Texas, Estados Unidos. Estudió en la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA) y, luego, obtuvo una maestría con especialización en ciberseguridad en la Universidad de Texas, Austin, gracias a una beca Fulbright.

Trabajó como Cybersecurity Fellow en el Robert Strauss Center for International Security and Law y fue investigador en el MD Anderson Researcher del Institute for Transnational Law. Actualmente, es parte de una firma local y ocupa el cargo de vicepresidente en Ipandetec, empresa en la que realizó investigaciones sobre tecnología, democracia, telecomunicaciones y derechos humanos.