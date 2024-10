El comentarista deportivo Paco Bazán sorprendió a todos al realizar impactantes confesiones sobre su vida personal en una reciente entrevista con Magaly Medina. En el podcast de la 'Urraca', Bazán habló abiertamente sobre el fin de su matrimonio con Janice, los desafíos emocionales que enfrentó tras la muerte de su padre y la existencia de un hijo fuera del matrimonio. Estas revelaciones han generado un gran revuelo en los medios de espectáculos, mostrando una faceta vulnerable y humana del presentador.

Paco Bazán revela más detalles sobre su separación

Paco Bazán explicó que la muerte de su padre fue un punto de inflexión en su vida. Su padre, una figura vital y enérgica, falleció repentinamente a los 82 años, cuando había sido nombrado Presidente Ejecutivo de los Hospitales de Solidaridad. Esta pérdida dejó a Bazán en un estado de "depresión funcional," permitiéndole trabajar, pero sintiéndose emocionalmente ausente en su hogar. "Yo seguí en automático, como un zombi... En mi hogar era ajeno, estaba en blanco," comentó el exfutbolista.

La incapacidad de procesar su dolor y la depresión que sufrió llevaron a un deterioro en su relación con Janice, culminando en su separación en julio de 2023. A pesar de sus esfuerzos por mantener el matrimonio, Bazán admitió que no pudo superar la pérdida y esto influyó en su comportamiento dentro del hogar.

"Yo no pude despedirme de mi viejo, fue un paro cardíaco súbito. Él estaba pleno... Eso fue uno de los factores más grandes por los que terminó por destruir mi matrimonio porque yo entré en una depresión tan grande", confesó Bazán. Esta crisis personal llevó a la ruptura de su matrimonio con Janice, con quien tiene dos hijos.

Un voto de castidad y la revelación de un hijo extramatrimonial

Tras la separación, Paco Bazán tomó una decisión drástica: hizo un voto de castidad con la esperanza de restaurar su matrimonio. "Le ofrecí a Dios mi castidad y le he prometido que no voy a tocar nunca más a una mujer que no sea mi esposa. Estoy separado de mi esposa y la estoy esperando de rodillas, en oración," reveló el comentarista deportivo.

Paco Bazán se sincera en una entrevista con Magaly Medina. Foto: composición LR/Instagram/Magaly Medina/difusión

Una de las confesiones más sorprendentes de Bazán fue la existencia de un hijo fuera del matrimonio. Explicó que este hijo nació durante un periodo en el que él y Janice estaban separados, pero admitió que esto fue un factor determinante en la ruptura definitiva de su relación. "Claro, uno de ellos no es con mi esposa... Estábamos separados cuando pasó... Yo creo que no logró perdonar que tenga un hijo de otra mujer, pero se esforzó," declaró Bazán.

Además, Bazán compartió sus sentimientos sobre el matrimonio y el simbolismo del anillo de boda. "Nunca usé el anillo porque yo creía que era un símbolo de esclavitud. El matrimonio a veces me asfixiaba, era yo, no mi esposa," confesó.

Resumen: Paco Bazán hace más confesiones sobre su separación

Paco Bazán habló abiertamente sobre su vida personal, incluyendo el fin de su matrimonio con Janice, los desafíos emocionales tras la muerte de su padre y la existencia de un hijo fuera del matrimonio.

La repentina muerte de su padre, quien falleció a los 82 años y era Presidente Ejecutivo de los Hospitales de Solidaridad, lo llevó a una "depresión funcional," afectando su vida familiar y contribuyendo a la ruptura de su matrimonio.

A pesar de los esfuerzos por mantener su relación, la incapacidad de Bazán para procesar su dolor llevó a su separación en julio de 2023, lo que tuvo un impacto significativo en sus dos hijos.

Tras la separación, Bazán decidió hacer un voto de castidad en un intento por reconciliarse con Janice, prometiendo no tener relaciones con ninguna mujer hasta recuperar su matrimonio.