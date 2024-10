La influencer Susy Díaz fue invitada a la más reciente edición de ‘América Hoy’ para hablar sobre su actualidad y los eventos en los que participará a futuro. Sin embargo, en un momento de la conversación, el tema se trasladó hacia su hija, Florcita Polo, quien ahora es madre de dos hijos y candidata al certamen de belleza ‘Miss Mundo Latina Perú’.

En ese espacio, la exvedette y excongresista de la República, confesó la difícil educación que recibió su hija en su etapa escolar, lo que la llevó a cambiarla de hasta 10 colegios debido al bullying que sufría por su trabajo como bailarina en shows donde lucía diminutas prendas.

Susy Díaz sobre su hija Florcita Polo: “Pasó por 10 colegios”

Susy Díaz confesó a los conductores de ‘América Hoy’ que tuvo que cambiar a su hija Flor Polo de 10 colegios diferentes. ¿La razón? Sufría demasiado bullying debido al trabajo de la rubia como vedette, quien en ese momento era una de las más mediáticas en el mundo artístico nacional. “Flor pasó por 10 colegios. Dice que le decían que tu mamá salió calata en el periódico. Yo acepto que, por ser vedette, le hacían bullying”, declaró Díaz.

Sin embargo, según contó Susy, ella se cansó de las burlas que recibía su hija y le hizo una promesa que finalmente pudo cumplir. “Ante todos estos problemas, yo tuve que cambiar de rubro. Le dije: ‘Mira, Florcita, no llores, ya te hemos cambiado de muchos colegios; por eso, voy a dejar el vedetismo por algo más serio’, y así entré al Congreso”, compartió la influencer en América TV, añadiendo también lo siguiente: “Gracias a algo malo (el bullying), llegó algo bueno (el Congreso)”.

Susy Díaz estuvo como invitada en 'América Hoy' al lado de 'Giselo', Ricardo Rondon, Janet Barboza y Brunella Horna. Foto: América TV.

Susy Díaz y el fuerte mensaje a flor Polo por su participación en evento de belleza

En la misma entrevista que le hizo ‘América Hoy’, Susy Díaz generó impacto al compartir sus opiniones sobre la participación de Florcita en el certamen de Miss Mundo Latina Perú. De manera directa y sincera, manifestó su desaprobación ante la decisión de su hija de postularse, a pesar de haberle aconsejado lo contrario. “No sé, ella es la que ha aceptado estar en ese concurso, que se friegue ella sola, yo no me friego”, dijo Díaz, mostrando su desaprobación a la decisión que tomó Florcita, de 38 años.

Asimismo, Susy rememoró el intento que realizó en el pasado para fomentar el talento musical de Florcita, su hija, cuando esta interpretaba la canción 'El Zapatón'. “Le puse una profesora de canto, tenía su grupito, estaba de moda y yo le decía ‘Flor, baja a tu cuarto’, pero nunca bajaba”. A pesar de la falta de compromiso en el canto, la rubia elogió las habilidades académicas de Florcita, destacando que se graduó en Ciencias de la Comunicación, aunque hasta el momento no ha ejercido su profesión.

Susy Díaz y Flor Polo han sido siempre muy unidas. Foto: Instagram.

¿Cuál es la edad de Susy Díaz?

Susy Díaz estuvo como invitada en el programa de Magaly Medina, donde compartió detalles de su peculiar vida sentimental. Durante la conversación, la carismática comediante confirmó que se encuentra actualmente soltera, ya que, en este momento de su vida, su prioridad es disfrutar de su paz y tranquilidad.

En un momento de la entrevista, Susy reveló que su reciente viaje a Europa tuvo como motivo la celebración de su cumpleaños número 61, lo cual sorprendió gratamente a Magaly Medina, quien elogió su buena apariencia y destacó que se mantiene “muy bien conservada”.

"Yo tengo 61 años (Te conservas muy bien) Bueno, gracias a mi cirujana. Me pone unos rayos láser, no me han estirado la cara, no me han 'metido cuchillo', pero hay unas enzimas, unos rayos láser", compartió Susy, a lo que la urraca le respondió: "Por favor, cuando te metas cuchillo, avisa, porque estoy buscando recomendaciones. Como somos de la misma edad, también necesito algo del cuello, ya se está cayendo todo, ya es hora de hacerse, de meterse cuchillo. ¡Vamos 2x1!”, contó entre risas