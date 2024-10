Florcita Polo sorprendió a la audiencia al anunciar su participación como representante de Ica en el certamen Miss Mundo Latina Perú. La noticia generó mucha expectativa, y todos esperaban escuchar la reacción de su madre, Susy Díaz, conocida por sus opiniones directas y polémicas. Aunque el entusiasmo de Florcita es evidente, su madre no tardó en pronunciarse y lo hizo de una manera que ha dejado a muchos impactados.

Susy Díaz, quien siempre ha sido franca sobre las decisiones de su hija, fue entrevistada en 'América Hoy', donde habló de sus sentimientos frente a la participación de Florcita en este concurso de belleza. ¿Está Susy de acuerdo con la elección de su hija Flor Polo?

Susy sorprende con su opinión sobre la participación de su hija Flor en certamen de belleza

Durante la entrevista, Susy Díaz sorprendió con fuertes declaraciones sobre la participación de Florcita en el Miss Mundo Latina Perú. En un tono franco, expresó su desaprobación y aseguró que, aunque aconsejó a su hija no postular, Florcita decidió seguir adelante. “No sé, ella es la que ha aceptado estar en ese concurso, que se friegue ella sola, yo no me friego”, dijo Díaz, dejando en claro que no está de acuerdo con la decisión de su hija.

Además, Susy recordó cómo intentó impulsar el talento de Florcita en el canto años atrás, cuando interpretaba la canción 'El Zapatón'. “Le puse una profesora de canto, tenía su grupito, estaba de moda y yo le decía ‘Flor, baja a tu cuarto’, pero nunca bajaba”, comentó, sugiriendo que su hija no aprovechó las oportunidades para mejorar en el canto. A pesar de su crítica, Díaz reconoció las cualidades académicas de Florcita, quien se graduó en Ciencias de la Comunicación, aunque aún no ejerce la carrera.

Flor Polo lanza fuerte indirecta en 'América Hoy': "Me quieren humillar"

En el programa del 11 de octubre, Flor Polo hizo su aparición en el set de 'América Hoy' como una de las candidatas del Miss Mundo Latina Perú. La presentación estuvo cargada de expectativas, y Flor desfiló con seguridad y afirmó: "Aquí estoy, feliz y contenta de estar en 'América Hoy'".

Florcita se presentó en 'América Hoy'. Foto: América TV

Posteriormente, Edson Dávila, conocido como 'Giselo', inició una ronda de preguntas típicas de los certamenes de belleza. Al llegar su turno, Flor Polo fue cuestionada sobre su opinión respecto al ciberacoso. Con firmeza respondió: "Es lo que pasa hoy en día en todas las redes sociales. Es lo que me hacen siempre. Son personas que se esconden, no son felices, no tienen personalidad y buscan desprestigiar, tratan de humillar". Su respuesta fue cortada por Ricardo Rondón con un "No necesitas decir más". Su respuesta generó especulaciones entre los usuarios e insinuaron que al decir su respuesta miraba hacia el lugar de las conductoras Janet Barboza y Ethel Pozo.

