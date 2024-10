¿Qué pasó? Christian Cueva lanza EMOTIVA confesión en redes sociales: "Un mes más sin ti"

El futbolista peruano Christian Cueva ha compartido un emotivo mensaje en sus redes sociales, dejando a sus seguidores con el corazón conmovido. A través de una publicación, el mediocampista expresó su tristeza y nostalgia por la pérdida de un ser querido, manifestando sus sentimientos en un mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Con esta confesión, el jugador ha dejado claro que sigue atravesando un momento de duelo y que sus emociones están a flor de piel.

¿Qué publicó Christian Cueva?

En medio de su conmovedora publicación, Christian Cueva no solo expresó su dolor, sino que también compartió un mensaje dedicado a la persona que tanto extraña. El futbolista peruano ha utilizado su plataforma en redes sociales para abrir su corazón y recordar a su ser querido, demostrando que la pérdida sigue siendo una herida abierta.

"Un mes más sin ti, viejo, te extraño", se lee en la descripción de su publicación en Instagram.

Christian Cueva lanza tremenda lisura al ser interrogado sobre Pamela Franco

El incidente incómodo se produjo cuando un periodista de un programa de espectáculos intentó acercarse a Christian Cueva para indagar sobre su relación con Pamela Franco. Aprovechando que ambos habían sido vistos llegando a Lima después de su visita a Cusco, el reportero no dudó en preguntar sobre la oficialización de su romance. Ante la insistencia, Cueva evitó responder directamente y mostró su incomodidad, dejando ver su molestia. “No puedo hablar con ustedes, disculpa”, fue su primera reacción.

Sin embargo, el encuentro no terminó ahí. Unas horas más tarde, el futbolista fue visto nuevamente en una chicharronería, lo que llevó al periodista a hacer otro intento por obtener respuestas. Esta vez, Cueva perdió la calma y respondió de manera contundente: “Pu…, también quieres saber la vida de todos, hermano oe. ¿Me has visto? ¿Dónde me has visto?”, replicó, evidentemente molesto.

Christian Cueva y Pamela Franco fueron vistos juntos en La Molina

Christian Cueva y Pamela Franco fueron vistos compartiendo un momento juntos en La Molina, lo que ha reavivado los rumores sobre su posible relación sentimental. Después de su retorno desde Cusco, donde el futbolista reside por su compromiso con el equipo Cienciano, la pareja fue captada en una popular sanguchería de la zona. Aunque las cámaras del programa ‘Magaly TV, la firme’ no pudieron capturar imágenes de ambos dentro del local, sí lograron grabarlos al salir, lo que ha aumentado la curiosidad en torno a la naturaleza de su vínculo.