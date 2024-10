Christian Cueva no tolera que 'Urraco' le pregunte por Pamela Franco y suelta tremenda lisura

Christian Cueva, reconocido futbolista peruano, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán, esta vez por un polémico incidente con un reportero del programa 'Magaly TV: La Firme'. Tras haber sido visto en compañía de Pamela Franco, la pareja fue seguida por las cámaras de dicho espacio televisivo, lo que derivó en una confrontación verbal entre el deportista y un periodista, generando múltiples reacciones en redes sociales.

El futbolista de Cienciano no pudo ocultar su molestia cuando el reportero le preguntó sobre la oficialización de su relación con la cantante. Cueva, conocido por su carácter impulsivo, respondió con una fuerte expresión, dejando en evidencia que no le agrada ser cuestionado sobre su vida privada. El episodio ha generado un nuevo foco de atención sobre la relación entre Christian Cueva y Pamela Franco, mientras el público se pregunta si ambos ya estarían viviendo juntos o solo disfrutando de su cercanía en medio de los compromisos laborales del futbolista.

Christian Cueva y Pamela Franco tuvieron cita romántica en La Molina

Christian Cueva y Pamela Franco fueron captados nuevamente juntos, lo que ha avivado las especulaciones sobre su relación sentimental. Luego de haber regresado del Cusco, donde el futbolista reside debido a sus compromisos con Cienciano, la pareja fue vista en una conocida sanguchería ubicada en La Molina. Aunque las cámaras de 'Magaly TV, la firme' no lograron captar imágenes de ellos juntos dentro del establecimiento, ambos fueron grabados saliendo del local, lo que ha despertado la curiosidad sobre el tipo de relación que mantienen.

Este no es el primer indicio de cercanía entre Cueva y Franco. Desde hace algún tiempo, los seguidores de ambos han notado que comenzaron a seguirse mutuamente en redes sociales, lo que ha llevado a muchos a especular sobre una posible relación formal. La cantante, quien también es conocida por su participación en la agrupación musical Puro Sentimiento, y el futbolista han sido captados en varias ocasiones compartiendo momentos fuera del ámbito profesional, lo que refuerza la idea de que estarían pasando tiempo juntos de manera recurrente.

'Urraco' abordó a Christian Cueva y el futbolista lanzó lisura

El incómodo incidente ocurrió cuando un reportero del programa de espectáculos intentó acercarse a Christian Cueva para preguntarle sobre su relación con Pamela Franco. Aprovechando que ambos habían sido captados llegando a Lima tras su estadía en Cusco, el periodista no perdió la oportunidad de hacer preguntas sobre la oficialización de la pareja. Ante la insistencia, Cueva evitó responder directamente y expresó su incomodidad con una clara molestia. “No puedo hablar con ustedes, disculpa”, fueron sus primeras palabras.

Sin embargo, el enfrentamiento no terminó allí. Horas después, el futbolista fue visto nuevamente en una chicharronería, lo que motivó una segunda aproximación por parte del reportero. En esta ocasión, Cueva perdió la paciencia y lanzó una fuerte respuesta: “Pu…, también quieres saber la vida de todos, hermano oe. ¿Me has visto? ¿Dónde me has visto?”, replicó, visiblemente molesto.

Christian Cueva y Pamela Franco: una relación bajo la lupa mediática

La relación entre Christian Cueva y Pamela Franco sigue siendo un tema recurrente en los medios de comunicación. Aunque ninguno de los dos ha confirmado formalmente si están en una relación, los constantes avistamientos de la pareja y su interacción en redes sociales sugieren que podrían estar consolidando su vínculo. El hecho de que hayan sido vistos compartiendo cenas en lugares públicos alimenta aún más las especulaciones.

Pamela Franco, quien anteriormente mantuvo una relación con el cantante Christian Domínguez, parece estar en una nueva etapa junto a Cueva. El jugador, por su parte, ha intentado mantener su vida privada alejada de los reflectores, pero los reporteros no han dejado de seguir sus movimientos, especialmente desde que comenzaron a surgir rumores sobre su cercanía con Franco.