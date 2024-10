Tras paralizar la farándula con sus polémicas declaraciones en contra de su aún esposa, Pamela López, como enviarla a “vender marcianos”, Christian Cueva rompió su silencio a raíz de la denuncia pública hecha por ella, quien lo acusa de no enviar el dinero de manutención para sus tres hijos en común. El futbolista peruano fue buscado por el programa ‘América Hoy’ para que diera su versión sobre lo dicho por la trujillana.

Sin embargo, lo hizo de la peor manera, chantajeando al programa con dinero a cambio de mostrar pruebas y vouchers que desmentirían la versión de López, dejando en claro que sí aporta a la alimentación de sus hijos.

Christian Cueva a reportero de ‘América Hoy’: “¿Cuánto ofrecen?

El programa ‘América Hoy’ buscó al polémico futbolista Christian Cueva por WhatsApp y vía telefónica para que diera su versión sobre lo denunciado por Pamela López y la conversación que tuvo con la nana de la familia, quien le rogaba por alimentos para los tres hijos que tiene con la trujillana. “¿Tienes el audio completo de la nana?”, preguntó el reportero por escrito, a lo que el deportista respondió: “Eso y mucho más”.

Sin embargo, cuando se le consultó si tenía los vouchers de los depósitos y si le estaba dando un pago a López por la manutención de sus hijos, Cueva no confirmó ni desmintió esa versión. “Eso lo podemos hablar personalmente (¿Dónde?). Siempre depende de ustedes, pero será como yo quiera”, escribió.

Hubo una segunda ocasión en que el reportero del programa de Janet Barboza se contactó con él, esta vez por llamada. El programa insinuó que el deportista estaría buscando dinero a cambio de dar su versión sobre lo dicho por Pamela López. "Si ustedes quieren saber algo, llámenme. ¿Qué quieren, qué ofrecen? Denme lo que ustedes quieren y yo iré", agregó el exintegrante de la selección peruana, quien mencionó que, de acuerdo con lo que conversaran, podría enviar a su abogado para que explique su situación. No obstante, el reportero recalcó que Christian Cueva no respondió más a sus mensajes.

Christian Cueva y sus polémicos audios con la nana de la familia

Pamela López, la todavía esposa de Christian Cueva, se encuentra en una situación desesperada, según lo revelado en una entrevista con Magaly Medina. La preocupación de la madre de familia se debe a las deudas que tiene relacionadas con sus hijos, como los gastos escolares, el salario de las nanas, los gastos diarios de las loncheras, los pagos de talleres y la primera comunión de su hijo mayor.

En medio de esta difícil situación, Pamela asegura que el futbolista no le brinda ningún tipo de apoyo económico. Además, menciona que no puede comunicarse con él, ya que Christian la tiene bloqueada en todas sus redes sociales desde que anunció su separación en un comunicado.

Ante la negativa de Christian Cueva de contribuir económicamente para la manutención de sus tres hijos, la nana de la familia tuvo que contactarlo y rogarle que enviara dinero, ya que no tenían comida en casa. Lo sorprendente fueron las declaraciones del futbolista, quien afirmó que en ese momento no disponía de efectivo, pero se comprometió a intentar conseguirlo prestado para poder enviarles cuando fuera posible.

Christian Cueva manda a la madre de sus hijos a vender marcianos

En una instancia posterior de la conversación, Cueva evidenció su incomodidad ante las reiteradas solicitudes de la nana, quien insistía en que sus hijos carecían de alimentos y prometía enviarle una lista de productos para que los pequeños pudieran alimentarse. En ese momento, el jugador de fútbol se molestó y reaccionó de manera agresiva hacia Pamela López. “Tiene una madre que puede trabajar, que aprenda a trabajar, que venda marcianos, como yo lo hice en mi vida. Que dé la cara y venda”, afirmó Cueva.

En ese sentido, se mencionó que el futbolista le indicó a la nana que, si sus hijos no tenían alimentos, podía enviarlos para que estuvieran con él. Sin embargo, Magaly Medina señaló que el futbolista no contaba con una residencia en Lima. Por otro lado, Pamela López había mencionado previamente que cuando el jugador está con sus hijos, los lleva a la casa del propietario de la cebichería 'Mi Barrunto', donde se consume alcohol y se escucha música hasta altas horas de la noche, una situación que ella no considera adecuada para sus hijos.

Los audios fueron realizados el 6 de septiembre actual, y López comunicó públicamente el 25 de ese mismo mes que Cueva había proporcionado S/ 3,000 para la manutención de sus hijos. No obstante, gran parte de esa suma fue utilizada para cubrir los gastos de atención dental de los menores, lo que llevó a López a solicitar un préstamo a su madre.