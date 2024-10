Mientras la defensa de Andrés Hurtado busca que el presentador de televisión continúe su proceso en libertad, ha surgido una nueva denuncia en su contra. El pasado martes 1 de octubre, el programa de Beto Ortiz presentó el testimonio de un empresario peruano, quien afirmó haberle entregado una considerable suma de dinero en agradecimiento por un favor recibido durante la pandemia.



Empresario revela que Andrés Hurtado le hizo un gran favor



El empresario peruano Tomás Pérez Quevedo explicó que Andrés Hurtado, cuyo contrato con Panamericana Televisión quedó sin efecto, le hizo un gran favor durante la pandemia por la COVID-19. Según dijo, Chibolín le ayudó a conseguir una cama UCI para su suegro, cuya vida estaba en riesgo.



Pérez Quevedo explicó que, en ese momento, el conductor de ‘Sábado con Andrés’ no le pidió nada a cambio. Sin embargo, tiempo después, Hurtado se volvió a comunicar con el empresario para que se sume con un supuesto apoyo solidario.

Tomas Pérez Quevedo asegura que el cheque fue hecho a nombre de una de sus hijas de Andrés Hurtado. Foto: captura/Willax

“Me dijo que iba a ver qué hacía, no necesariamente que podía meterme a una cama UCI. No sé con quién habló, pero a mi suegro le dieron la opción de entrar a UCI. Esa fue la ayuda que me dio y yo quedé totalmente agradecido”, dijo para ‘Beto a saber’.



Empresario admite que le dio $100,000 a Andrés Hurtado



Tomás Pérez Quevedo contó que Andrés Hurtado lo llamó para comentarle que tenía un proyecto con una ONG para crear un parque con caballos para que los niños con síndrome de Down puedan tener sus terapias. Como era una buena causa, el empresario accedió a colaborar porque, según dijo, le gusta donar y participar en el apoyo a esas actividades.



En un inicio, Chibolín le pidió medio millón de soles, pero Pérez Quevedo le dio menos. “Le di 100 mil dólares para quitármelo de encima”, dijo. En respuesta a esto, el presentador de televisión le pidió que haga un cheque a nombre de su hija. Sin embargo, el empresario no especificó si se trataba de Génesis o Josetty Hurtado.



Pérez Quevedo asegura que no se imaginó que Hurtado iba a volver a contactarse con él para pedirle que le regalara un reloj, pero este no habría accedido. Y cuando Tomás le solicitó información sobre el proyecto, Hurtado no le respondió nada.



¿Qué declaró Andrés Hurtado ante la Fiscalía?



Andrés Hurtado Chibolín declaró ante la Fiscalía que, aunque no posee cuentas bancarias, mantiene un estilo de vida lujoso con ingresos mensuales elevados. Durante su testimonio, reveló nuevas cifras sobre sus ganancias que difieren de las mencionadas en la audiencia de control de identidad del pasado 20 de septiembre.



De acuerdo con un documento difundido por Alonso Zambrano en 'X' y al que La República tuvo acceso, "sus ingresos como conductor de 'Sábado con Andrés' fluctuaban entre los 50 mil y 100 mil soles mensuales". Además, mencionó que ganaba hasta 10 mil dólares por cada aparición pública en el interior del país.

Andrés Hurtado 'Chibolín' tendrá 18 meses de prisión preventiva.

A pesar de estos ingresos, Hurtado afirmó no tener cuentas bancarias en el país. Según el documento, señaló que todos sus pagos han sido procesados a través de la asistente de contabilidad de su empresa, A.H. Entertainment Company S.A.C., dedicada a las actividades comerciales relacionadas con su programa de televisión.

Nueva acusación contra Andrés Hurtado