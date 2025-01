Nuevo retiro CTS: MEF le cierra el paso a las propuestas que buscan liberar ahorros

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), José Arista, se mostró en contra de los tres nuevos proyectos de ley que buscan un nuevo retiro del 100% de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) "para aliviar la carga económica de los trabajadores y la reactivación de pequeños negocios o proyectos familiares", según reza una de las iniciativas legislativas.

"Son proyectos de ley todavía. Esto le quita el objetivo central de lo que es la CTS. Su objetivo es tener un fondo que va a permitir un periodo de liquidez cuando no estás trabajando y recolocarte en otro trabajo por un periodo de cinco meses", indicó Arista.

Así, la autoridad del MEF señaló que la idea es que sirva el dinero para superar el desempleo friccional. "Si se adapta ese retiro para épocas en la que se está trabajando en lugar de cuando te despiden, no vas a tener ese colchón financiero para superar esta etapa de desempleo", anotó.

"No es bueno, no cubre ese riesgo que tiene cualquier trabajador o servidor. Lo que tenemos que hacer es cubrir nosotros. Darle seguro al trabajdor, me parece una mala idea", agregó.

A la fecha, son tres los proyectos de ley que descansan en la Comisión de Economía del Congreso que apuestan por un nuevo retiro voluntario de la Compensación por Tiempo de Servicios, como máximo, hasta el 2026.