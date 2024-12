Midis advierte estafa a usuarios en Perú sobre supuesta entrega Bono Familiar Universal de S/760, ¿cómo identificarlo?

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) advirtió sobre la circulación de mensajes falsos en redes sociales y páginas web que ofrecen el supuesto Bono Familiar Universal de S/760. Estas publicaciones buscan engañar a los ciudadanos, solicitando información personal bajo el pretexto de acceder al beneficio.

La entidad señaló que el proceso de entrega de este bono concluyó en diciembre de 2020 y no existen nuevas fases de asignación. Por ello, instó a la población a no confiar en enlaces o sitios web que no oficiales.

PUEDES VER: La buena noticia para trabajadores del sector público y privado después del feriado del 8 y 9 de diciembre en Perú

¿En qué consiste el fraude relacionado al Bono Familiar Universal (BFU)?

Según el Midis, los estafadores utilizan anuncios o mensajes con títulos llamativos que prometen inscribir a los usuarios para recibir el Bono Familiar Universal de S/760. Estos enlaces fraudulentos redirigen a sitios web que imitan a plataformas oficiales del Gobierno, solicitando datos personales, como número de DNI, dirección y fecha de nacimiento.

La imagen compartida por el Midis muestra un ejemplo típico de estas páginas falsas, donde se promete verificar si la persona es beneficiaria. La entidad recalca que ninguna información sobre subsidios se difunde a través de estos medios y recomienda ignorar cualquier mensaje que redirija a portales desconocidos.

PUEDES VER: Estos productos de China podrían bajar de precio en Perú tras inauguración del Megapuerto de Chancay

¿Cuándo se entregó el Bono Familiar Universal y a quién estuvo dirigido?

El Bono Familiar Universal fue un subsidio económico otorgado durante la pandemia de COVID-19, en 2020. Su entrega se desarrolló en cinco fases desde octubre hasta diciembre de ese año. Este beneficio estaba dirigido a hogares en situación de vulnerabilidad económica y se asignaba a un integrante del hogar identificado como perceptor.

Las modalidades de pago incluyeron depósito en cuenta, carritos pagadores, billeteras digitales, banca celular y entrega presencial. El proceso culminó en diciembre de 2020, y desde entonces no se han anunciado nuevas fases o bonos similares por parte del Midis.

¿Cómo identificar estafas relacionadas a subsidios en Perú?

El Midis reitera que es fundamental verificar la autenticidad de cualquier información mediante los canales oficiales de la institución. Además de mantenerse informado, se recomienda a los ciudadanos adoptar las siguientes medidas preventivas:

Evitar acceder a enlaces sospechosos: mensajes o correos electrónicos que prometen bonos deben ser ignorados si no provienen de fuentes verificadas. No compartir datos personales: información como número de DNI, cuentas bancarias o fechas de nacimiento no debe proporcionarse en páginas desconocidas. Consultar a través de los canales oficiales: las plataformas del Midis en redes sociales y su página web son los únicos medios autorizados para anunciar información sobre programas sociales.

Entre los canales oficiales que se encuentran habilitados destacan:

Finalmente, el Midis hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse alerta frente a cualquier información relacionada con subsidios económicos. Esta prevención es clave para evitar caer en fraudes que comprometan la seguridad de los usuarios y sus datos personales.