El Puerto de Chancay, desarrollado por Cosco Shipping Ports, representa una transformación para las rutas comerciales entre Sudamérica y Asia. Ubicado estratégicamente en la costa peruana, este puerto busca convertirse en un hub logístico que conecte a Colombia, Ecuador y Chile con mercados asiáticos.

Con una capacidad inicial de 1 millón de TEUs (en español, Unidades Equivalentes a Veinte Pies o aproximadamente 6 metros), Chancay proyecta mover 750.000 TEUs en su primer año de operaciones, desafiando la supremacía de otros terminales regionales. Y es que para Colombia, el Puerto de Buenaventura es el principal referente portuario del Pacífico.

¿Está Buenaventura preparada para competir?

“El Puerto de Chancay va a ser un complemento, no nos quitará carga ni competitividad. Sin embargo, debemos modernizarnos para enfrentar los nuevos desafíos logísticos”, afirmó Liborio Cuéllar, gerente general de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, según el medio Portal Portuario. Buenaventura moviliza actualmente cerca de 1 millón de contenedores al año, cifra comparable con la capacidad inicial del puerto peruano.

A pesar de las proyecciones optimistas, expertos señalan que Buenaventura enfrenta serios retos estructurales. Según Cuéllar, es indispensable completar el dragado del puerto para alcanzar un calado de 16 metros en 2026, lo que permitiría la llegada de buques de mayor capacidad sin depender de las mareas altas. Adicionalmente, la conectividad terrestre en la región es otro punto crítico. El incremento en los costos logísticos terrestres podría impactar la competitividad de los productos colombianos.

De enero a septiembre de 2024, Colombia exportó a China bienes valorados en US$ 1.981 millones, un incremento del 14,4% frente al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, los costos de transporte interno podrían desincentivar a las navieras de recalar en Buenaventura, favoreciendo otros puertos como Chancay. Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores (Analdex), advirtió que la falta de modernización en el puerto colombiano podría encarecer los fletes terrestres, afectando el comercio con mercados clave como Asia.

¿Qué oportunidades y riesgos trae Chancay para la región?

El puerto peruano también impulsa la visión de una integración comercial regional bajo la iniciativa de la Franja y la Ruta, liderada por China. Este proyecto promete reducir costos y tiempos en las rutas hacia Asia, atrayendo cargamentos desde Colombia, Ecuador y Chile. Según cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) y Analdex, las importaciones colombianas desde China sumaron US$ 11.386 millones entre enero y septiembre de 2024, un crecimiento del 3,1% respecto al mismo periodo del año anterior. Por otro lado, las exportaciones colombianas al gigante asiático consolidaron a China como el cuarto mayor socio comercial del país.

A pesar de estas oportunidades, figuras como Santiago Pardo, exembajador de Colombia en Japón, advierten sobre el rezago estratégico del país. “Chancay evidencia que estamos en el lugar equivocado. No somos miembros del APEC ni del CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership), tratados clave para el comercio marítimo del Pacífico. Mientras Perú avanza con un puerto de talla mundial, nosotros seguimos debatiendo proyectos como el túnel del Toyo”, señaló Pardo.

¿Cómo puede Colombia adaptarse a la nueva dinámica comercial?

Para enfrentar estos desafíos, es crucial potenciar la infraestructura portuaria y terrestre en Colombia. Según Javier Díaz, además del dragado en Buenaventura, es necesario mejorar las carreteras y establecer redes ferroviarias que conecten el puerto con los principales centros logísticos del país. Esto permitiría reducir los costos de transporte y aumentar la eficiencia en el manejo de mercancías.

Por su parte, Santiago Pardo insistió en que la integración comercial es clave. “Debemos apostar por tratados como el CPTPP para conectarnos con economías asiáticas. De lo contrario, corremos el riesgo de quedar fuera de los ciclos del comercio internacional”, subrayó.