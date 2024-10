Después del último feriado largo en octubre con motivo del Combate de Angamos, los empleados del sector público y privado ya están abiertos a las posibilidades que ofrece noviembre. Este mes no solo comenzará con un fin de semana largo, sino que en la segunda semana los trabajadores estatales se beneficiarán con tres días no laborables, según lo anunciado por el Gobierno de Dina Boluarte.

Esta medida fue oficializada a través del Decreto Supremo N° 110-2024-PCM, facilitando una pausa laboral debido al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Sin embargo, cabe recalcar que si bien este descanso adicional permitirá a los trabajadores disfrutar de lo que comúnmente se denomina ‘feriado largo’, no se trata de feriados nacionales.

¿Cuál es la buena noticia para trabajadores públicos en noviembre 2024?

El mes de noviembre comenzará con un feriado nacional el viernes 1 de noviembre, cuando se conmemora el Día de Todos los Santos. Al tratarse de un feriado tanto para el sector público como privado, no se requiere compensación por las horas no trabajadas, y las empresas que necesiten operar ese día deberán pagar una bonificación adicional a sus empleados.

El feriado del 1 de noviembre dará lugar a un fin de semana largo para muchos, ya que coincide con el sábado 2 y domingo 3 de noviembre, días habituales de descanso. Este será el primer gran respiro que ofrecerá noviembre a quienes deseen realizar actividades turísticas, pasar tiempo en familia o simplemente descansar.

Fechas del primer fin de semana largo de noviembre

Viernes 1 de noviembre: Día de Todos los Santos (feriado nacional).

Sábado 2 de noviembre: día habitual de descanso.

Domingo 3 de noviembre: día habitual de descanso.

Este primer feriado largo será una excelente oportunidad para los ciudadanos de todas las regiones del Perú para hacer turismo interno, explorar sitios históricos o disfrutar de actividades recreativas.

Trabajadores del sector público disfrutar de esta fechas no laborables. Foto: Composición LR/Andina.

¿Qué días son ‘feriado largo’ en la segunda semana de noviembre?

El evento internacional del Foro APEC, que se desarrollará en Lima y Callao del 10 al 16 de noviembre, motivó al Gobierno a declarar tres días no laborables en estas áreas. Según el Decreto Supremo N° 110-2024-PCM, el jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de noviembre han sido declarados días no laborables para los empleados del sector público y privado que trabajen en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao.

El propósito de estos días no laborables es asegurar la logística y la seguridad necesarias para el foro, que atraerá a delegaciones y visitantes de todo el mundo. Aunque no se trata de feriados nacionales, los trabajadores en estas jurisdicciones tendrán la posibilidad de descansar, con la condición de que las horas no trabajadas se compensen posteriormente.

Reunión APEC. Foto: Andina

Días no laborables por el Foro APEC

Jueves 14 de noviembre de 2024: día no laborable.

Viernes 15 de noviembre de 2024: día no laborable.

Sábado 16 de noviembre de 2024: día no laborable.

Domingo 17 de noviembre de 2024: día habitual de descanso.

Esta disposición no solo permitirá a los trabajadores disfrutar de un ‘feriado largo’, sino que también se espera que fomente la participación en las actividades del Foro APEC. Además, estas fechas ofrecerán a los limeños y chalacos la oportunidad de desconectarse del trabajo y explorar las atracciones locales o planear un breve viaje.

¿Quiénes descansan los días no laborables por el APEC 2024?

El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, es un feriado nacional que aplica tanto para trabajadores del sector público como del privado. Todos tendrán derecho a descansar sin necesidad de compensación de horas.En cuanto a los días no laborables del 14, 15 y 16 de noviembre, establecidos específicamente para Lima y Callao por el Foro APEC, los trabajadores de ambas regiones deberán compensar las horas no laboradas posteriormente.

En el caso del sector privado, la recuperación de las horas será acordada entre empleador y empleado. De no llegarse a un acuerdo, será el empleador quien determine cómo y cuándo se realizará dicha compensación. Existen, sin embargo, algunas excepciones. Las empresas que brindan servicios esenciales como salud, saneamiento, telecomunicaciones, transporte, entre otros, estarán facultadas para decidir qué puestos de trabajo seguirán operando.

¿Qué actividades se pueden realizar en los días no laborables y feriados?

Los días feriados y no laborables en el Perú son ideales para disfrutar de actividades recreativas, ya sea solo, en pareja o en familia. Algunos eligen realizar viajes cortos cercanos a sus ciudades para así conocer nuevos lugares, despejar la mente y aliviarse del estrés.

¿Cómo se compensan los días no laborables en el sector público?

Las horas dejadas de laborar en el sector público deben compensarse en los 15 días posteriores o en la oportunidad que establezca cada entidad pública. Las instituciones adoptarán las medidas necesarias para garantizar los servicios que resultan indispensables en los días no laborales.