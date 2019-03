Reservas Internacionales Netas sumaron US$ 64.578 millones al 7 de marzo

Al 27 de marzo, las Reservas Internacionales Netas (RIN) sumaron US$ 64.578 millones, monto que superó en US$ 1.324 millones respecto a febrero y en US$ 4.457 respecto al cierre del año pasado.

Las RIN están construidas por activos internacionales líquidos y actualmente su nivel es equivalente al 29% del Producto Bruto Interno (PBI).

A más RIN, mayor será el indicador de la solidez del mercado cambiario del Perú, por lo que muestra al mundo nuestra fortaleza económica y financiera.

En nuestro país, hay 3 sectores encargados de las RIN: el privado, conformado por personas y empresas, por los depósitos en dólares que tienen en el sistema financiero peruano. El segundo, el Banco Central de Reserva del Perú, que compra y hace operaciones en monedas extranjeras. Finalmente, el tercero es el Gobierno del Perú, a través del Ministerio de Economía y Finanzas.