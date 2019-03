Proponen incrementar el consumo de pescado

Por Luis Alfaro

A fin de incrementar el consumo de pescado y apoyar a la lucha contra la anemia y desnutrición en el país, se planteó la modificación del Artículo Nº 21 de la Ley General de Pesca, que busca que el 25% de las cuotas máximas de captura de los recursos hidrobiológicos sean destinados para el consumo humano directo e interno.

Además que sea el Ministerio de la Producción el encargado de asignar el porcentaje correspondiente a cada embarcación para su cumplimiento.

Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), el consumo de este producto ha crecido en los últimos cinco años, pasando de 12,9 a 14,6 kilogramos por habitante, siendo el bonito, el jurel y la caballa los más vendidos.

Lo preocupante es que uno de cada 5 kilogramos de pescado consumidos en los hogares es importado, y esto se debe a que el 76% de la pesca en nuestro país es destinada a la producción de harina y aceite de pescado y solo el 24% se destina al consumo directo.

"Frente a esta situación es necesario que el Estado establezca y garantice condiciones que permitan que los peruanos tengan acceso al consumo directo del pescado", se lee en la iniciativa.

Este propuesta, presentada por el congresista Miguel Castro, no generaría ningún gasto al sector público y ayudaría a la lucha contra la anemia y desnutrición que afecta principalmente a niños y niñas.

Según Alfredo Almendáriz, director de la Asociación Pesquera de Anchoveta para el consumo Humano, la medida no va a producir el efecto buscado, y opina que lo que hay que regular es el marco de la actividad para así dar una solución integral. "En los últimos 60 años se han capturado más de 280 millones de toneladas de pescado, sin embargo somos el país con mayor índice de anemia y desnutrición en el continente", apuntó.

Aseveró que la prioridad de la actividad pesquera debe ser el beneficio del país y no el interés particular de las empresas dedicadas a la explotación de este recurso. Además afirmó que es inaceptable que no haya una seguridad alimentaria siendo un país rico en recursos alimentarios , con gran cantidad de granos andinos y uno de los mares más ricos del mundo.