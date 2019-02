BBVA: Inversión minera crecería US$ 1.500 millones más en este año

Luego de haber llegado a casi US$ 5 mil millones en el 2018, la inversión privada en nuevos proyectos mineros superaría los US$ 6 mil millones en el 2019, logrando así un incremento aproximado de US$ 1.500 millones, estimó el Área de Estudios Económicos del BBVA.

Francisco Grippa, economista jefe del BBVA, aseguró que Perú está entrando a un nuevo auge de la inversión minera. Estimó que el incremento de la inversión minera este año representará 0,7% del Producto Bruto Interno (PBI) del país, lo cual consideró "importante".

Esta mayor inversión se plasmará en proyectos mineros como Quellaveco, la ampliación de Toromocho, Mina Justa, entre otros.

En cuanto a la producción minero metálica, Grippa explicó que esta se estancó en el 2018 producto de problemas geotécnicos en Las Bambas, además de una menor ley en algunos proyectos mineros.

Sin embargo, para el 2019 la producción de cobre crecería entre un 7% y 8%, lo cual impulsaría el crecimiento de la producción minero metálica s 4% para el mismo año.