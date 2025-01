¡Alerta, inmigrantes en USA! Lista actualizada de personas que no podrán ingresar a EE. UU. con este visado

Existen tipos de visa que te no permiten ingresar a USA si eres inmigrante. Foto: CDN

Las autoridades de Estados Unidos han implementado nuevas restricciones que afectan a los inmigrantes y personas de diversos países que posean un tipo específico de visa. Es esencial que los interesados revisen sus documentos antes de planificar un viaje al gigante americano. En la siguiente nota te detallamos la lista actualizada de personas que no podrán ingresar a USA con este visado

Desde el 1 de abril de 2004, las visas Burroughs, que permitían la entrada a EE. UU. por un periodo de 10 años, han quedado sin efecto. Este cambio implica que cualquier ciudadano que intente ingresar al país con este tipo de visa será negado en la frontera, independientemente de su procedencia.

Los visados son vitales para los viajeros en USA. Foto: El Cronista

La visa, aunque no garantiza la entrada, es un requisito esencial para solicitar acceso a Estados Unidos. Los viajeros deben asegurarse de que su visa esté vigente y sea del tipo adecuado para el propósito de su visita.

¿Cuál es la lista actualizada de personas que no podrán ingresar a EE. UU. con este visado?

Las visas estadounidenses se dividen en dos categorías: migrantes y no migrantes. La primera está destinada a quienes planean residir en el país, mientras que la segunda es para visitantes temporales. Aquellas personas que no tengan estos visados no podrán ingresar a los Estados Unidos.

Es fundamental que la visa esté en buen estado y cumpla con los requisitos específicos de la visita, como ser una visa de turista para quienes deseen ingresar por motivos de ocio.

Consecuencias de las visas Burroughs

Las visas Burroughs, que eran válidas indefinidamente, ya no son aceptadas en los puntos de entrada. Esto significa que los viajeros que aún posean este tipo de visa deben solicitar un nuevo documento para poder ingresar a EE. UU.

Las autoridades han dejado claro que no se permitirá la entrada a quienes presenten este tipo de visa obsoleta. Es vital cumplir con las recomendaciones de las autoridades de USA.

Importancia del Formulario I-94

Es importante destacar que, aunque una visa pueda expirar durante la estadía en EE. UU., el Formulario I-94 o el sello de admisión en el pasaporte documenta el tiempo autorizado de permanencia.

Este registro es esencial, ya que permite a los viajeros permanecer en el país durante el periodo indicado, independientemente de la fecha de vencimiento de su visa.

Recomendaciones para los viajeros

Los viajeros deben estar atentos a la validez de sus visas y asegurarse de que cumplen con los requisitos establecidos por el Departamento de Estado.

Además, es recomendable conservar el Formulario I-94 en el pasaporte, ya que es la prueba oficial del permiso para estar en EE. UU. y es necesario para cualquier trámite relacionado con su estadía.