Cheque de estímulo del IRS: las 4 cosas que debes saber para recibir el beneficio de US$1400 en EE. UU.

Con la llegada de la temporada de impuestos, un millón de contribuyentes en Estados Unidos recibirán pagos automáticos del Servicio de Impuestos Internos (IRS). Estos cheques de estímulo, que pueden alcanzar hasta US$1,400 por persona, son créditos de reembolso de recuperación que no fueron reclamados en las declaraciones de impuestos de 2021. El IRS ha anunciado que emitirá un total de US$2,4 mil millones en pagos automáticos para aquellos que no reclamaron este beneficio.

El comisionado del IRS, Danny Werfel, ha indicado que el objetivo de esta medida es simplificar el proceso para los contribuyentes elegibles, evitando la necesidad de presentar declaraciones enmendadas. Los pagos se depositarán directamente en las cuentas bancarias o se enviarán como cheques en papel, facilitando así el acceso a este apoyo económico.

¿Quién es elegible para recibir el cheque de estímulo?

El IRS planea emitir aproximadamente US$2,4 mil millones en pagos automáticos a personas que no reclamaron el Crédito de Reembolso de Recuperación en sus declaraciones de impuestos de 2021. El monto máximo que se puede recibir es de US$1,400 por individuo o US$2,800 por pareja casada. Una familia de cuatro, que incluya a una pareja casada y dos dependientes calificados, puede recibir hasta US$5,600. Sin embargo, los montos pueden variar según las directrices del IRS.

Para ser elegible, los contribuyentes individuales deben tener ingresos brutos ajustados de hasta US$75,000, mientras que las parejas casadas que presentan una declaración conjunta deben tener ingresos de hasta US$150,000 para el año 2021. A partir de esos umbrales, el crédito comienza a eliminarse gradualmente, llegando a cero para individuos con ingresos de US$80,000 o más y parejas casadas con US$160,000 o más.

¿Qué pasos seguir para recibir el pago automático?

Si eres elegible, no necesitas realizar ningún trámite adicional, ya que los pagos se depositarán directamente en la cuenta bancaria que aparece en tu declaración de impuestos de 2023. Alternativamente, también puedes recibir un cheque en papel enviado a la dirección que el IRS tiene registrada. Los contribuyentes elegibles recibirán una carta separada notificándoles que se ha realizado el pago.

¿Qué hacer si no recibo el cheque de estímulo?

Si no recibes un pago automático y crees que eres elegible, deberás reclamar el Crédito de Reembolso de Recuperación presentando una declaración de impuestos de 2021, si aún no lo has hecho. Es importante tener en cuenta que la fecha límite para presentar esta declaración es el 15 de abril. Este requisito se aplica incluso si tus ingresos fueron mínimos o inexistentes durante ese año.

Impacto de los cheques de estímulo en la inflación

La entrega de cheques de estímulo fue muy esperada por muchos ciudadanos, especialmente tras la pandemia del COVID-19, que afectó gravemente sus fuentes de ingresos. Sin embargo, tras los pagos realizados en 2020 y 2021, la inflación alcanzó niveles no vistos en décadas, lo que ha llevado a cuestionar si estos depósitos contribuyeron al aumento de la inflación.

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha señalado que “el gasto era necesario” para ayudar a evitar el sufrimiento de las personas que perdieron sus medios de vida y sus negocios. “Puede que haya contribuido un poco a la inflación, pero en general, la inflación fue un fenómeno del lado de la oferta”, agregó en una entrevista en CNBC.