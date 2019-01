“Urge ejecución del PDUT para el desarrollo de Talara”

El flamante presidente del comité local del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) de Talara perteneciente al Consejo Departamental de Piura, Segundo Neyra Falla, dio a conocer que para que la provincia de Talara crezca de manera ordenada y sostenible, es urgente que las autoridades locales no aplacen más la ejecución del Plan de Desarrollo Urbano de Talara (PDUT) y se trabaje de manera coordinada para impartir en cada una de las escuelas una educación de calidad.

Neyra Falla, durante la ceremonia de su juramentación, señaló que es importante que las nuevas autoridades de la provincia prioricen la ejecución del PDUT a fin de que esta provincia enrumbe hacia un futuro sostenible, ordenado y a la vanguardia del resto de ciudades del Perú.

“Es increíble que año tras año se hable del tema y no se ejecute el PDUT. Las autoridades no pueden plantear metas claras ni monitorear un crecimiento sostenible en una determinada etapa, si no hay un PDUT. Ante tal situación el Colegio de Ingenieros ha decidido conformar un frente que esté integrado por actores decididos en ayudar a dar solución a los múltiples problemas que aqueja a la provincia por no contar con un Plan de Desarrollo Urbano. También habrá la formación de comisiones especializadas para trabajar en ello, porque todos los talareños debemos estar involucrados en identificar en qué se está fallando para así poder dar solución”, señaló Neyra Falla, quien agregó que por ser un apasionado de la educación, el CIP Talara realizará coordinaciones con institutos y escuelas para que la educación esté direccionada a formar profesionales de éxito.