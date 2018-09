Inversión de US$ 1.055 millones en 15 centros comerciales en el país

Existe un mayor ánimo por parte de los inversionistas en el sector retail, debido al dinamismo del rubro del comercio peruano.

Esto ha motivado un escenario de inversión en los próximos cuatro años que destina US$ 1.055 millones en 15 proyectos. Así lo informó el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (Iedep) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

El estudio “Cartera de Proyectos de Inversión 2018-2023” elaborado por el Iedep, señala que del total de proyectos mencionados, 12 se desarrollarán en Lima y tres en el interior del país (Iquitos y Cusco).

“Observamos que los inversionistas están apostando por nuevos proyectos dejando a un lado la etapa de consolidación y repotenciación de los centros comerciales a través de remodelaciones y ampliaciones”, manifestó César Peñaranda, director ejecutivo del Iedep-CCL.

Así, seis de los principales operadores del retail se muestran dispuestos a invertir en la industria tales como Intercorp, Grupo Falabella, Parque Arauco, Ripley Corp, Cencosud y Grupo Wong.

Por ejemplo, es el caso de Intercorp con el centro comercial Puruchuco por US$ 150 millones, anunciado desde el 2014 y postergado por la demora en la obtención de permisos por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

El Grupo Falabella anuncia dos inversiones con Mall Plaza Comas y Mall Plaza Cusco por US$ 80 millones y US$ 60 millones, respectivamente.

Se suman también nuevos inversionistas con cuatro propuestas dirigidas a modificar el concepto tradicional e innovar con un mix comercial moderno. En él se encuentran las edificaciones inmobiliarias que en su base tienen tiendas comerciales.

Inversiones La Sétima de Gamarra planea la construcción de un centro comercial en el parque Cánepa por un monto de US$ 10 millones, CC El Hueco será financiado por capitales extranjeros por un monto de US$ 65 millones, revalorizando la zona con la construcción de más de 1.400 tiendas. A estos se suman Mega Polvos (US$ 85 millones) y Las Malvinas (US $200 millones).

Inversiones a la fecha

A julio del 2018 existen 98 centros comerciales a nivel nacional, de los cuales 53 se ubican en Lima Metropolitana y 45 en el interior del país.

Entre el 2013 y lo que va del 2018, las inversiones acumuladas ascendieron a US$ 1.318 millones, concentrándose la mayor parte en Lima (45,3%), Cusco (9,2%), Ucayali (8,3%) y Arequipa (6,4%). Sin embargo, la caída de la inversión privada entre el 2014 y el 2016 y el mínimo crecimiento (0,3%) durante el 2017, así como el magro contexto regional, llevó a la reprogramación de inversiones por parte de las grandes matrices ligadas al sector retail.

“A esto se suman trabas y barreras como la dificultad para obtener una licencia de funcionamiento municipal en donde los procedimientos, plazos y costos son heterogéneos y tediosos, ocasionando

demoras en los planes de inversión”, anotó Peñaranda.

Comercio creció 2,66% en julio

- En julio 2018, la producción del sector comercio registró un crecimiento de 2,66% respecto al mismo mes del año anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

- El comercio al por menor registró un incremento de 2,20%, principalmente por la venta en supermercados, hipermercados y minimarkets.

- También registró incremento la venta de computadoras, unidades periféricas, programas informáticos y equipos de telecomunicación por mayor demanda en la renovación de equipos informáticos, precios accesibles y la influencia de las campañas por Fiestas Patrias. También creció la venta de alimentos en almacenes especializados, por mejores planes de marketing.