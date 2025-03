Universitario de Deportes superó 3-1 a Sport Huancayo por la sexta jornada del Torneo Apertura y se mantiene invicto en la Liga 1 2025. El equipo merengue encadena 20 partidos invictos en el Estadio Monumental 'U' Marathon y quedaron listos para lo que será el debut por la Copa Libertadores ante River Plate de Argentina. Para este duelo clave, Fabián Bustos no podrá contar con dos futbolistas: Martín Pérez Guedes y Matías Di Benedetto, quienes se lesieron el último viernes en el encuentro ante el Rojo Matador. Incluso, el defensor argentino se retiró llorando del campo de juego.

Uno de los que se refirió a la lesión de Matías Di Benedetto fue Carlos Galván. En la última edición del programa 'A Presión', el campeón con Universitario aseguró que la baja del futbolista de 32 años es algo preocupante y señaló que su reemplazante ideal para el compromiso ante River Plate sería Paolo Reyna.

Carlos Galván aseguró que Paolo Reyna debe reemplazar a Di Benedetto en Universitario

El exdefensa descartó a algunos jugadores y aseguró que el futbolista que llegó procedente de Melgar es una buena opción. Asimismo, precisó que lo que debe hacer es solo marcar.

"Hay algo más preocupante. Se lesionó Di Benedetto, Dulanto no puede jugar, Guzmán está lesionado. No tienes un jugador zurdo. Puedes jugar con un stopper que sea derecho. César Inga tiene que saber que no es lo mismo jugar con Sport Huancayo que contra River Plate. Paolo Reyna es una buena opción, pero tiene que marcar, no hacer nada más, solo marcar y marcar, nada más", indicó.

¿Cuándo juega Universitario vs River Plate?

La 'U' recibirá al cuadro Millonario por la fecha 1 del Grupo B de la Copa Libertadores este martes miércoles 2 de abril desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina).