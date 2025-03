En el mundo del fútbol, las opiniones sobre los técnicos son diversas y, a menudo, generan controversia. Uno de los casos más recientes que provocó debate es el de Ricardo Gareca, actual director técnico de la selección chilena. A pesar de haber sido aclamado por su labor con la selección peruana, el argentino enfrenta ahora fuertes críticas debido al rendimiento de Chile en las Eliminatorias para el Mundial de 2026. La figura que ha levantado la voz contra el exentrenador de la Bicolor es Elejalder Godos.

Godos, conocido por su estilo directo y sin tapujos, no dudó en calificar el presente de Gareca como “fracasado”, refiriéndose al complicado panorama que enfrenta Chile en su lucha por clasificar al próximo Mundial. Actualmente, La Roja se ubica en el último lugar de la tabla de posiciones y una derrota frente a Ecuador sentenciaría sus esperanzas de asistir a la próxima cita mundialista.

Elejalder Godos criticó duramente a Ricardo Gareca por mal momento

Elejalder Godos se mostró categórico al hablar sobre el desempeño de Ricardo Gareca con la selección chilena. En un reciente programa de ‘En caliente’, del canal de YouTube Con Señal TV, Godos no escatimó en palabras duras y calificó el paso del estratega argentino por Chile como un fracaso rotundo.

El episodio surgió durante el análisis de Godos tras el triunfo de Perú contra Bolivia. “El resultado fue bueno, pero el partido no. Fue un equipo inseguro. Ahora, me dicen la cancha, la cancha es mala para las dos. Esta selección puede ser el 85% de la misma que manejó el fracasado de Gareca que lo están botando de Chile”, apuntó el hombre de prensa.

Posteriormente, tras la reacción del panel, Godos justificó el calificativo al ‘Tigre’ y señaló la actualidad que atraviesa Chile. “En estos momento es fracasado. ¿O no? Ya está fuera”, aseguró Godos, quien siempre se mostró como un acérrimo crítico a la gestión de Gareca cuando fue entrenador de la selección peruana.

Ricardo Gareca se pronunció sobre su permanencia como DT de Chile

Ante las críticas que se intensificaron en las últimas semanas, Ricardo Gareca no tardó en pronunciarse respecto a su futuro al mando de la selección chilena. En una reciente conferencia de prensa, el argentino expresó que se siente cómodo en su rol y que no se ve afectado por las especulaciones sobre su posible salida.

“Lo que menos quiero es que se viva una situación incómoda. Las cosas terminantes no existen en el fútbol, porque he manifestado un deseo. Me siento cómodo, nos gusta el país, lo que vemos en Pinto Durán, me gustan los jugadores que hay. Es un deseo personal (quedarse como DT de Chile), pero ya entrar a un terreno determinante, se puede malinterpretar las cosas”, aseveró el ‘Tigre’.