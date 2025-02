Royston Drenthe, exjugador del Real Madrid, fue invitado recientemente a un podcast de un youtuber español, donde confesó que, cuando jugaba en el Hércules, tuvo una fuerte pelea con Lionel Messi, quien en ese entonces brillaba en el Barcelona FC. A raíz de este episodio poco conocido, el exlateral confesó que, a pesar de sentirse ofendido por su accionar racista, no le guarda rencor al astro argentino, sino que más bien le tenía un gran respeto por su trayectoria.

En un momento de la entrevista, Drenthe también indicó que, cuando le recriminó al ahora futbolista del Inter de Miami por sus palabras, lejos de tratar de revertir la situación, la Pulga le dejó en claro que este tipo de comportamientos son normales entre los jugadores argentinos.

Royston Drenthe habla sobre su carrera y su altercado con Lionel Messi

El exfutbolista neerlandés Royston Drenthe, quien tuvo un paso fugaz por el Real Madrid, ha generado revuelo con sus declaraciones sobre un antiguo enfrentamiento con Lionel Messi. En una reciente entrevista para el podcast The Wild Project, conducido por Jordi Wild, el exjugador de 37 años aseguró que el actual capitán del Inter Miami le dirigió palabras racistas durante un partido de LaLiga.

Drenthe, quien defendió la camiseta del Hércules en la temporada 2010-2011, recordó un tenso momento con Messi en el terreno de juego. Según su testimonio, el argentino utilizó términos que, aunque habituales entre algunos futbolistas, él consideró ofensivos e inaceptables.

"En un partido contra el Barcelona, Messi me insultó de forma racista. Después me explicó que, en Argentina, ese término era algo común entre los jugadores, pero deben entender que para alguien como yo era inaceptable", declaró Drenthe.

A pesar de lo ocurrido, el exjugador del Real Madrid aseguró que con el tiempo el episodio quedó en el olvido y que nunca más volvió a hablar del tema con Messi. "No es lo mismo cuando un amigo lo dice en un entrenamiento, a que lo haga un rival en medio de un partido. Pero el tema pasó y le tengo mucho respeto a él, porque ha sido uno de los mejores jugadores del mundo", agregó el neerlandés.

La dura salida de Drenthe del Real Madrid

Además de su acusación contra Messi, Royston Drenthe habló sobre su decepcionante paso por el Real Madrid. El neerlandés llegó al club merengue en 2007 como una de las grandes promesas del fútbol europeo, tras brillar en el Campeonato Europeo Sub-21 con la selección de los Países Bajos. Sin embargo, su carrera en la Casa Blanca no fue la esperada.

"Tuve una gran pretemporada, pero después ficharon a Fábio Coentrão y mi situación cambió por completo", explicó Drenthe. "Mourinho me dijo que si seguía entrenando así, no tendría de qué preocuparme. Pero, a pocos días del cierre de la pretemporada, Valdano me llamó y me dijo que lo mejor era que me fuera".