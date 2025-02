El destacado exdefensor del Barcelona FC y de la selección española, Gerard Piqué, recientemente fue invitado al podcast de Iker Casillas, exarquero del Real Madrid, donde reveló detalles poco conocidos sobre su retiro del fútbol y en el equipo 'Azulgrana' a sus 35 años.

Entre los hechos que relató el también campeón del mundo con España en 2010, Piqué mencionó que habló sobre esta situación con Carles Puyol, quien ocho años antes ya había colgado los botines y quien además habría sido uno de sus soportes tras tomar esa difícil decisión. Asimismo, el deportista confesó que, al crear la Kings League, no creyó que sería tan exitosa como lo es hoy en día.

"Yo me sentía importante": Gerard Pique cuenta por qué se retiró del fútbol

En el podcast del también ex portero de España, Iker Casillas, Piqué fue el primer invitado en este formato multiplataforma de su ex rival cuando se jugaba el Barcelona vs. Real Madrid. Entre los puntos que más resaltaron de la entrevista, fue la confesión que hizo Gerard cuando decidió dejar de jugar al fútbol:

"Yo creo que has tenido la misma sensación, yo siempre jugaba de titular, me sentía importante, y siempre pensé que en el momento en que eso no sucediera yo me iría, porque no me veía a mí mismo sin jugar en el club de mi vida y siendo más una carga, un lastre, que algo positivo que pueda aportar."

Siempre lo tuve en la cabeza dando vuelta por muchos años: 'en el año en el que vea que no esté en la situación en la que venía estando durante 15 años, lo voy a dejar. Sea la situación que sea, en el momento que sea, porque no tengo la necesidad de seguir jugando y porque ya lo he dado todo, he hecho todo. Es el club de mi vida y no quiero ser un peso'.

A finales del 2022, antes del Mundial de Qatar, ahí mi cabeza empieza a darle vueltas (al retiro). Hablé mucho con 'Puyi' (Carles Puyol), porque para mí es casi como un hermano, y tenía miedo del día después, porque siempre hay este miedo del día en el que cuelgas las botas. Cambia toda tu vida, toda tu rutina", contó Piqué.

La Kings League, un proyecto soñado

Gerard Piqué explicó que, cuando se encontraba haciendo la pretemporada con el Barcelona FC en el 2022, intuía que iba a ser una campaña durísima para él. Fue en ese momento cuando nació la idea de la Kings League:

"Sinceramente, no pensaba que iba a ser tan grande como lo ha sido. Sí, pensaba que era algo que iba a funcionar. En ese momento tenía una empresa, Kosmos, estábamos haciendo muchas cosas: el balón word cup, que era el mundial de globos que hicimos con Ibay, la velada, hicimos muchas cosas en el mundo del stream, teníamos un equipo de eSports.

Y viendo que este mundo estaba despegando y que en cualquier momento iba a explosionar, meter el mundo del fútbol con el mundo digital, de los streamers, tenía mucho sentido", reveló el exjugador del Barcelona.