El Alianza Lima de Néstor Gorosito empieza a ilusionar a sus hinchas. A pesar de las dudas que generó el desempeño de sus dirigidos en la gira por Argentina, el reciente empate frente a LDU de Quito mostró una mejor versión de los blanquiazules. Uno de los jugadores que sorprendió en dicho cotejo fue el canterano Carlos Gómez, quien tuvo la misión de reemplazar al argentino Guillermo Enrique.

En medio de este panorama, el experimentado defensor Carlos Zambrano se pronunció sobre los nuevos refuerzos que arribaron a la institución. Además, elogió al joven lateral derecho de 19 años.

Carlos Zambrano elogia a Carlos Gómez

A poco del amistoso Alianza Lima vs Aucas, el zaguero y capitán de la selección peruana no dudó en resaltar el nivel que está demostrando Carlos Gómez, quien no fue considerado por Chemo del Solar para el Sudamericano Sub-20 a pesar de ser un habitual convocado.

"Todos los extranjeros que han llegado nos van a ayudar mucho. Nadie lo tenía en cuenta a Carlos Gómez, pero viene entrenando bien. Es un joven en el cual podemos aprovecharlo más. El grupo se está afianzando cada vez más, nos sentimos con confianza", sostuvo para las cámaras de L1 Max.

Por otra parte, el 'Kaiser' salió en defensa del delantero Víctor Guzmán. En los últimos días, el joven goleador fue muy cuestionado por su desempeño con la selección peruana sub-20.

"En Alianza hace las cosas y espero que no lo desmotive, pues la crítica siempre estará. Como jugador uno siempre espera lo mejor, pero a veces no se da. Perú no ha hecho buenas campañas en los últimos años con las divisiones menores, es una pena eso, ya que hoy en día no somos potencia", agregó.

¿Quién es Carlos Gómez?

Carlos Gómez, un futbolista de 19 años, se formó en las divisiones menores de Alianza Lima. Su destacada actuación en la Copa Libertadores sub-20 de 2023 llamó la atención de Cruzeiro, que decidió solicitar su préstamo. El defensor peruano logró consolidarse en la reserva del equipo brasileño, donde cosechó importantes títulos, incluyendo la Copa Mineiro Sub-20 y la Copa de Brasil Sub-20.

En el 2024, Gómez participó en 9 encuentros con el plantel sub-20 de Cruzeiro, distribuidos en 3 partidos del Brasileirao sub-20 y 6 de la Copinha. A mediados de este año regresó al club victoriano y, desde ese momento, forma parte del primer equipo.

Hasta hace algunas semanas, Gómez se encontraba entrenando con la selección peruana sub-20 bajo las órdenes de José Guillermo del Solar; sin embargo, el estratega nacional no lo incluyó en la lista final para disputar el Sudamericano de la categoría.

Carlos Gómez: edad

Carlos Gómez nació el 5 de febrero del 2005. Actualmente, tiene 19 años de edad.