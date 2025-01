Si bien Perú nunca clasificó a un Mundial Sub-20, los hinchas esperaban que el equipo de José Guillermo del Solar realizara un digno papel en el Sudamericano por el largo tiempo de preparación. Sin embargo, la selección peruana de la categoría es el primer eliminado del torneo luego de dejarse voltear ante Chile por 3-2 en los últimos minutos. Uno de los futbolistas más cuestionados de este plantel es Víctor Guzmán, delantero de Alianza Lima. Por ello, Carlos Zambrano lo defendió ante las ácidas críticas.

Uno de los aspectos que más critican al atacante de 18 años es su juego aéreo porque, pese a su 190 cm de altura, no destaca en ese punto. Hace unos días, después del debut de la Bicolor sub-20 ante Paraguay, el comentarista deportivo Diego Rebagliati enfatizó ese detalle en el programa 'Al ángulo': "Las cosas que más me sorprenden que Guzmán no tenga es el juego aéreo. Con lo grande que es, por lo menos, tendría que tener más presencia en el juego aéreo. No digo que sea fácil de enseñar, pero es una de las cosas que, con repetición, mejoras", comentó en aquel entonces.

Carlos Zambrano defiende a Víctor Guzmán por actuación en el Sudamericano Sub-20

Ante la eliminación del Sudamericano Sub-20, a Carlos Zambrano le consultaron sobre los cuestionamientos a su colega en el equipo blanquiazul y lo respaldó porque en Alianza Lima "hace las cosas bien". Además, mencionó que el fútbol es un deporte colectivo, por lo que no tiene sentido "engancharse con un jugador".

"Yo lo conozco y tengo mi punto de vista. Es un gran jugador. A la gente que lo critica se le debe decir que son un equipo, no juega él solo. No sé por qué se enganchan con un jugador. Aquí en Alianza Lima hace las cosas bien y esperemos que no lo desmotive. Las críticas siempre van a estar, depende de cada jugador que tenga la cabeza bien fuerte. Son casi 23 jugadores los que han ido, no pueden engancharse con un jugador nada más", declaró para la prensa.

Víctor Guzmán aún no logra anotar en el Sudamericano Sub-20 con perú. Foto: La Bicolor/X

Carlos Zambrano lamenta eliminación de Perú sub-20

El zaguero íntimo también se refirió a la temprana exclusión de la Blanquirroja del certamen juvenil y apuntó a que no es una sorpresa por la falta de trabajo en las divisiones menores en el país.

"Es dura para todos. Uno como hincha y jugador siempre espera lo mejor, pero los resultados no se dan. Tampoco es para sorprenderse, porque las últimas sub-17 y sub-20 de Perú no han llegado muy lejos. Hoy no somos potencia y se refleja en la selección mayor", añadió.

¿Cuáles son las últimas 10 derrotas de Perú en el Sudamericano Sub-20?

En el Sudamericano Sub-20, Perú no ha logrado obtener una victoria desde el torneo del 2019. En esa ocasión, el equipo peruano consiguió una victoria por 1-0 sobre Uruguay en su primer partido, con un gol anotado por Fernando Pacheco, quien actualmente forma parte del Sporting Cristal.