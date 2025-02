Diego Penny, exportero de la selección peruana, ha cuestionado la reciente visita de Carlos Zambrano al hotel de concentración de Boca Juniors, donde se reunió con Juan Román Riquelme. Este encuentro ha generado una ola de críticas, especialmente en el contexto del crucial partido que enfrentará a Alianza Lima contra el equipo argentino en la fase 2 de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro se llevará a cabo esta noche en el estadio Alejandro Villanueva, y la actitud del defensor blanquiazul ha sido objeto de debate. Penny, quien ahora es panelista en el programa 'Al Ángulo', expresó su sorpresa por la visita de Zambrano a pocas horas del partido, pues sugirió que podría afectar la percepción de los hinchas en caso de una derrota.

La visita de Zambrano: un gesto polémico

La imagen de Carlos Zambrano junto a Riquelme ha circulado ampliamente en redes sociales, y ha generado reacciones mixtas entre los aficionados. El popular 'Flaco' aprovechó para cuestionar este accionar.

"Se filtraron algunas fotos de Carlos Zambrano en el hotel de Boca, varias fotos, pero ¿Raro no? Un día antes que Carlos Zambrano..., aparte la hora de concentración de Alianza no se cruzó en este caso, normalmente te concentran para un partido de Copa Libertadores, o a la 1 de la tarde, después del almuerzo, o a las 5 o a las 7. Es raro verlo a Carlos en el hotel del rival un día antes. Me pareció extraño, fue con su hijo a tomarse foto”, señaló.

El exportero también advirtió que los hinchas podrían criticar a Zambrano si el equipo no logra un buen resultado. “Siento que es una final para Alianza y me pongo al lado de los hinchas de Alianza, cómo lo toman, si mañana no sale bien el partido, de repente se agarran de ahí y dicen ‘oye qué tenías que hacer en el hotel de Boca un día antes del partido’”, afirmó Penny, quien considera que la acción del defensor podría ser malinterpretada por la afición.

La postura de Zambrano y su enfoque en el partido

A pesar de las críticas, Diego Penny reconoció que el 'León' no le preste mucha atención a las críticas de los aficionados por su personalidad. “Conociendo a Carlos, le importa poco lo que la gente diga o piense”, añadió, sugiriendo que el defensor no se deja influir por la opinión pública.

Por su parte, Diego Rebagliati, compañero de Penny, respaldó esta idea tras afirmar que no es habitual lo que hizo Zambrano, pero que no le afecta emocionalmente.

El partido decisivo: Alianza Lima vs Boca Juniors

El enfrentamiento entre Alianza Lima y Boca Juniors se llevará a cabo el martes 18 de febrero, y se espera que sea un duelo emocionante. La vuelta se disputará el 25 de febrero en La Bombonera, en Buenos Aires, Argentina. La presión está sobre los hombros de los blanquiazules, quienes buscan avanzar en la Copa Libertadores y demostrar su valía en el escenario internacional.