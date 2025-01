Universitario de Deportes ha planificado una serie de amistosos como parte de su pretemporada 2025. El elenco estudiantil inició esta mini gira el último martes 14 de enero con un triunfo por 3-1 ante Junior por la Serie Colombia 2025. Son 4 partidos en total los que jugará la 'U' a modo de preparación para la Liga 1 Te Apuesto 2025 y la Copa Liberadores. Uno de estos cotejos será frente a la selección de Panamá por la Noche Crema. Esta noticia generó cierta expectativa en los hinchas merengues, quienes esperaban ver a Alberto Quintero nuevamente en el Monumental.

Pese a esta gran posibilidad de su retorno, finalmente eso no ocurrirá. En una entrevista reciente para los medios de su país, Alberto Quintero contó por qué no podrá venir al Perú para participar de la Noche Crema a pesar de haber sido convocado.

¿Qué dijo Alberto Quintero sobre su ausencia en el Universitario vs Panamá?

El extremo señaló que Plaza Amador, su club actual, le comunicó del llamado a la selección para este partido, pero que finalmente decidieron que no asista, ya que no es un partido oficial y se perdería la segunda jornada de la LPF (Liga Panameña de Fútbol).

"Hubo un llamado a Alberto Quintero (haciendo referencia a él mismo). Tuve una conversación con Plaza Amador. Hoy en día me debo a Plaza. Al no ser un partido por fecha FIFA, Plaza no tiene la obligación. Y no solo llamaron a 2 jugadores, sino también a 6 o 7. Entonces, nos perderíamos la segunda fecha. Sí me llamaron, porque Plaza me lo comunicó, pero no me dieron el permiso. Solo por eso, no es por nada más, porque a mi me vendría bien ir a enfrentar a un equipo como la 'crema', Universitario, que me dio 6 años de satisfacción", sostuvo.

El futbolista de 37 años recordó con cariño a la hinchada de Universitario y contó que siempre recibe mensaje de ellos. Además, aseguró que muchos de ellos querían que él se retirara en la 'U', pero que esa posibilidad no era fácil.

"Muchísima gente (me estuvo esperando) y sobre todo la hinchada que siempre ha estado pendiente casi a diario recibo mensajes de la hinchada de Universitario. Ellos hubiesen querido que yo me retirara allá, pero no es fácil. El fútbol cada vez va avanzando", añadió.

¿Cuándo jugará Universitario vs Panamá por la Noche Crema?

Según dio a conocer el elenco merengue en sus redes sociales, el partido se disputará el próximo viernes 24 de enero en el Estadio Monumental. El encuentro está programado para las 8.30 p. m. (hora peruana).