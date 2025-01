Alianza Lima enfrenta su primer reto fuera del campo de juego a poco del inicio de la temporada 2025. El cuadro íntimo enfrentará una demanda en la FIFA tras la decisión de no contratar a Brian Farioli por no pasar los exámenes médicos. Según Franco Navarro, tras una "exhaustiva revisión" se determinó que el argentino no estaba en condiciones óptimas para unirse al equipo, por lo que el club decidió no seguir adelante con su fichaje. Esta versión fue refutada por el jugador y el cuerpo médico de Colón, quienes aseguran que el mediocampista se encuentra apto para comenzar la pretemporada.

Este lunes 6 de enero, el argentino brindó una entrevista para Radio Exitosa y reafirmó que demandará a Alianza Lima ante la FIFA. El jugador de 26 años alega que firmó un contrato en el cual no había algún condicionante sobre los exámenes médicos para sellar el vínculo. Farioli aseguró que el documento tenía la firma de José Bellina, gerente deportivo del cuadro íntimo.

Alianza Lima y su postura tras declaraciones de Brian Farioli

Tras la versión del futbolista, el cuadro íntimo se volvió a ratificar en su posición y aseguraron que lo que Brian Farioli firmó no es un contrato, sino una carta oferta en la cual se precisa sobre la cláusula de la revisión médica.

"Alianza Lima ratifica que lo firmado por el jugador es una carta oferta, con cláusula supeditada a exámenes médicos", escribió el periodista Marcello Merizalde en su cuenta oficial de X.

Brian Farioli desmintió versión de Alianza Lima tras no firmar contrato

En la charla con Exitosa, el exjugador de Colón de Santa Fe contó que firmó un contrato con Alianza Lima. Según el futbolista, este documento tenía la rúbrica de José Bellina y su vínculo no estaba sujeto a que a que superara de manera satisfactoria los exámenes médicos.

"Yo firmé un contrato antes de llegar al club y en ese contrato no se habló nunca de ninguna revisión médica ni nada por el estilo. El documento estaba firmado por José Bellina", declaró.

Farioli reafirmó su intención de demandar a Alianza Lima ante la FIFA, ya que considera que hay un motivo extradeportivo para que no se concretara su fichaje. Asimismo, señaló que antes de viajar a Perú ya estaba participando en la pretemporada de Colón, dado que había recibido un alta médica

"100%. Totalmente voy a la FIFA, sin duda. Yo entrené todos estos días con Colón y cuando ya estaba cerrada la operación para ir a Alianza me desvinculé y ejecutamos la cláusula. Yo quería entrenar rápido y ellos me dijeron para ver los estudios, en los que todo había salido perfecto. De hecho, uno de los médicos que me atendió era argentino y me dijo que todo estaba en perfectas condiciones. Resulta que después pasaron cosas", sentenció.