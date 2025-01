Alianza Lima vive su primer desafío extrafutboístico del 2025 luego de que decidieran no concretar el fichaje de Brian Farioli por no pasar los exámenes médicos el pasado viernes 4 de enero. Tras la "exhaustiva revisión", tal como lo calificó Franco Navarro, las pruebas mostraron que el futbolista argentino no se encuentra en óptimas condiciones para iniciar los trabajos con el cuadro íntimo, por lo que en el club desistieron de ficharlo.

Tras ello, el mediocampista de 26 años respondió que se encuentra apto para iniciar la pretemporada y solo estaba a la espera de la decisión del club. En ese sentido, se conoció que de no llegar a un acuerdo con Alianza Lima, el futbolista podría elevar el caso a la FIFA. Nahuel Ferriera, periodista argentino, contó una versión desde el entorno del jugador.

Brian Farioli presentaría apta médica de Colón en demanda contra Alianza Lima

Nahuel Ferriera señaló que el entorno del exjugador de Central Córdoba cree que no pasó con éxito las pruebas médicas en Alianza Lima por "presiones extrernas" y contó que Farioli tendría una prueba médica de Colón que demuestra que se encuentra apto físicamente.

"Desde el entorno de Brian Farioli creen que el jugador no pasó la revisión médica en #AlianzaLima por presiones externas del club. Si no cumplen con lo acordado en el contrato amenazan con ir a FIFA e iniciar una demanda, cuentan con el apta del departamento médico de Colón", escribió el comunicador en su cuenta oficial de X.

¿Qué dijo Brian Farioli tras no pasar los exámenes médicos en Alianza Lima?

En una entrevista para Depor, Brian Farioli desmintió que no se encuentra al 100% y precisó que está listo para unirse a la pretemporada del conjunto victoriano.

"Yo estoy diez puntos físicamente y listo para entrenar con Alianza Lima. Estamos esperando la decisión que tomará el club", declaró Farioli, quien iba a ser el cuarto refuerzo extranjero de los íntimos tras la llegada de Guillermo Viscarra, Guillermo Enrique y Fernando Gaibor.

¿Qué dijo Franco Navarro sobre lo ocurrido con Brian Farioli?

Durante una entrevista con los medios el último sábado 4, Franco Navarro informó que el equipo técnico de Néstor Gorosito solicitó la contratación de Brian Farioli, asegurando que estaba "en perfectas condiciones". Sin embargo, las evaluaciones médicas revelaron lo contrario.

"Sabíamos de sus antecedentes. Fue un pedido del comando técnico de Néstor Gorosito y nos manifestaron que estaba en perfectas condiciones, pero el área médica de Alianza Lima después de una exhaustiva y minuciosa revisión, llegó a la conclusión que no está apto para entrenar", sostuvo.

Brian Farioli llevaría el caso a la FIFA tras no pasar los exámenes médicos en Alianza Lima

Según el periodista Marcello Merizalde, Brian Farioli consideraría presentar una queja ante la FIFA contra Alianza Lima. El jugador argumenta estar en buena forma para entrenar y jugar con el equipo blanquiazul.

"Brian Farioli intimó a Alianza Lima. Pide que se le firme el contrato pues el jugador aduce estar en perfecto estado clínico. En caso de no hacerlo, en un plazo de 5 días, el argentino indicó que demandará al club ante FIFA por daños y perjuicios", escribió en su cuenta de X.