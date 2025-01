Luego que el último viernes se diera a conocer que Brian Farioli no había pasado los exámenes médicos en Alianza Lima, el jugador argentino desmintió la información y aseguro que está en “perfecto estado clínico”, según informó Marcello Merizalde. Asimismo, Farioli no se piensa quedar con los brazos cruzados y emprendería una demanda al club de La Victoria contra la FIFA por “daños y perjuicios” en caso no firme contrato en los próximos 5 días.

Recordemos que Brian Farioli, a lo largo de 2024, apenas jugó ocho partidos, en los que no anotó ni dio asistencias, por lo que los hinchas de Alianza Lima criticaron su llegada. El exfutbolista de Colón de Santa Fe fue un pedido expreso de Néstor Gorosito, quien ve al volante de 26 años como pieza fundamental para afrontar la Liga 1 y las fases iniciales de la Copa Libertadores 2025.

Brian Farioli desmiente a Alianza Lima y asegura que está en buen estado físico

El argentino Brian Farioli se realizó el viernes 3 de enero los exámenes médicos de rigor previo a firmar su contrato con Alianza Lima; sin embargo, diversos medios aseguraron que el ex Colón no pasó las pruebas. Según Marcello Merizalde, periodista de ‘A presión’, el futbolista habría desmentido esta versión, pues asegura que está en “perfecto estado clínico”.

Debido a ello, Farioli no entendería los motivos por los cuales Alianza no le querría firmar un contrato, lo que lo motivó a exigir al club que se le permita firmar su vínculo tal como se había pactado. En caso el club ‘íntimo’ se niegue a hacerlo, el argentino está dispuesto a llevar su caso hasta instancias internacionales con la finalidad de que se respete el acuerdo.

Brian Farioli demandaría a Alianza Lima ante la FIFA

En la información del comunicador, la cual dio a conocer a través de su cuenta en X, señala que Brian Farioli podría demandar a Alianza Lima ante la FIFA por “daños y perjuicios”. El exjugador de Central Córdoba le dio un ultimátum a los blanquiazules y señaló que, en caso no se firme su contrato en los próximos cinco días, realizará la querella ante el máximo ente del fútbol mundial.

Alianza Lima intentó evitar de forma legal el fichaje de Brian Farioli

Tras conocerse que Farioli no había pasado los exámenes médicos, RPP indicó que desde Alianza Lima ya se estaba empezando a trabajar en una maniobra legal para evitar su contrato. “Brian Farioli no jugará en Alianza Lima. Futbolista no pasó los exámenes médicos de forma satisfactoria. El estado del volante no encaja con los tiempos y necesidades del club victoriano. Dirigencia trabaja salida legal con el jugador”, informó.

Por otra parte, el medio precisó que, si bien no existe un contrato firmado entre el club y el jugador, sí se presentó una carta de intención de contrato. “Futbolista no firmó contrato con el club. Solo se envió una carta de intención de contrato, la misma que condicionaba la ejecución del acuerdo a los exámenes médicos satisfactorios. Se trabaja acuerdo legal para evitar contingencias con dicha comunicación”, culminó.