La temporada 2024 ha sido complicada para Alianza Lima, que no logró obtener el título nacional, lo que generó un recambio en gran parte de su plantilla. Sin embargo, la salida de varios jugadores extranjeros, junto a la llegada de nuevos rostros, generó descontento entre los hinchas, sobre todo el posible fichaje de Brian Farioli, quien apenas jugó ocho partidos la temporada pasada. La situación se complica aún más tras revelarse que el mediocampista argentino no pasó los exámenes médicos el último viernes.

Frente a esta situación, Giancarlo Granda, quien suele ser polémico con sus declaraciones, apuntó directamente contra la dirigencia de Alianza Lima y calificó como “papelón” el posible fichaje de Farioli. El periodista señaló que, pese a que los nombres en la dirigencia cambiaron, los errores del pasado se estarían repitiendo.

Giancarlo Granda arremete contra dirigencia de Alianza Lima por Brian Farioli

El periodista Giancarlo Granda no dudó en expresar su descontento por el posible fichaje de Brian Farioli a través de su cuenta de Twitter y señaló que lo de la dirigencia de Alianza Lima es un “papelón”. El ‘Flaco’ envió su tweet horas antes de que se revelara que el argentino no pasó los exámenes médicos.

“En Alianza cambiaron los nombres, pero al parecer no la toma de decisiones. Si Farioli no está para comenzar la pretemporada es un papelón”, despotricó Granda, quien después dio a conocer la información sobre Farioli y que desde la institución íntima ya están en búsqueda de otro jugador para reemplazarlo.

Giancarlo Granda se adelantó a los hechos y vaticinó un posible error de Alianza con Farioli. Foto: captura

“Brian Farioli no jugará en Alianza debido a que aún necesita tiempo para recuperarse de la lesión que lo aquejaba. El argentino no pasó los exámenes médicos y volverá a su país. En La Victoria buscarán un futbolista en su reemplazo”, señaló el comunicador.

Con la pretemporada ya en marcha, Alianza Lima se encuentra en una encrucijada. La presión por mejorar el rendimiento del equipo es palpable, y la directiva deberá tomar decisiones acertadas para recuperar la confianza de los hinchas. La llegada de nuevos refuerzos es crucial, pero también lo es la capacidad de estos jugadores para adaptarse y rendir en el club.

Brian Farioli no será nuevo jugador de Alianza Lima

Brian Farioli, mediocampista argentino de 26 años, llegó al Perú con la ilusión de contribuir al equipo en su papel de nuevo refuerzo de Alianza Lima. Sin embargo, su reciente historial de lesiones, que incluye una rotura de ligamento cruzado, sumado a la poca cantidad de partidos que jugó el 2024, generó dudas sobre su capacidad para rendir al máximo nivel. A pesar de su entusiasmo al llegar a Lima, la realidad ha sido diferente.

Según informó RPP, el exvolante de Colón no pasó los exámenes médicos correspondientes. “Brian Farioli no jugará en Alianza Lima. Futbolista no pasó los exámenes médicos de forma satisfactoria. El estado actual del volante no encaja con los tiempos y necesidades del club victoriano. Directiva trabaja salida legal con el jugador”, indicó el medio.

Asimismo, informó que si bien no existía un contrato, sí se presentó una carta con la intención de ficharlo. “Futbolista no firmó contrato con el club. Solo se envió una carta de intención de contrato, la misma que condicionaba la ejecución del acuerdo a los exámenes médicos satisfactorios. Se trabaja acuerdo legal para evitar contingencias con dicha comunicación”, culminó.