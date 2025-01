Real ID en California: todos los requisitos, costos y la fecha límite para solicitar el documento en USA

El Real ID se convertirá en un requisito indispensable en Estados Unidos a partir del 7 de mayo de 2025. Este documento, emitido por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California, permitirá a los ciudadanos abordar vuelos nacionales y acceder a instalaciones federales. A continuación, te ofrecemos una guía completa sobre los requisitos, costos y el proceso para obtenerlo.

Con la implementación del Real ID, los viajeros deben estar preparados para cumplir con las nuevas normativas que afectan la forma en que se identifican al volar y al ingresar a ciertos lugares. La falta de este documento podría generar complicaciones significativas, por lo que es crucial informarse y actuar con anticipación.

En este artículo, abordaremos los aspectos más relevantes del Real ID, incluyendo quiénes deben tramitarlo, el proceso a seguir y los documentos necesarios para obtenerlo en California.

¿Qué es el Real ID y para qué sirve?

El Real ID es una identificación que cumple con los estándares de seguridad establecidos por el gobierno federal. A partir de la fecha límite, será necesario para:

Abordar vuelos nacionales en aeropuertos de Estados Unidos.

Acceder a instalaciones federales, como edificios gubernamentales y bases militares.

Consecuencias de no tramitar el Real ID a tiempo

Si no obtienes tu Real ID antes del 7 de mayo de 2025, podrías enfrentar dificultades al intentar abordar vuelos nacionales o ingresar a instalaciones federales. Aunque es posible tramitarlo después de esta fecha, se recomienda hacerlo con anticipación para evitar contratiempos y asegurar un viaje sin inconvenientes.

¿Quiénes pueden solicitar el Real ID en California?

Cualquier residente de California que cumpla con los requisitos de documentación puede solicitar el Real ID. Esto incluye a ciudadanos estadounidenses y residentes legales que puedan demostrar su identidad y residencia en el estado.

Pasos para tramitar el Real ID en California

Agenda una cita en el DMV: Visita el sitio web del DMV de California para programar tu cita.

Visita el sitio web del DMV de California para programar tu cita. Reúne la documentación necesaria:

Prueba de identidad: Pasaporte válido o certificado de nacimiento.

Prueba de número de Seguro Social: Tarjeta de Seguro Social o un formulario W-2.

Comprobante de residencia en California: Facturas de servicios públicos, contrato de arrendamiento o estado de cuenta bancaria.

Acude a la cita: Lleva todos los documentos al DMV, donde se procesará tu solicitud y se tomará tu fotografía.

Lleva todos los documentos al DMV, donde se procesará tu solicitud y se tomará tu fotografía. Paga la tarifa: El costo del Real ID en California es de $38 USD, el mismo precio que una licencia de conducir estándar.

Lugares para realizar el trámite del Real ID

El trámite del Real ID debe realizarse en persona en una oficina del California DMV. Puedes encontrar la oficina más cercana a tu ubicación en su sitio web oficial: dmv.ca.gov.

¿Pueden los migrantes indocumentados obtener el Real ID?

No, los migrantes indocumentados no pueden tramitar el Real ID, ya que este requiere prueba de presencia legal en el país. Sin embargo, estas personas pueden obtener una licencia de conducir regular en California bajo la Ley AB 60, que no cumple con los estándares del Real ID.

¿El Real ID reemplaza la licencia de conducir o el pasaporte?

No, el Real ID no sustituye a la licencia de conducir ni al pasaporte. Es simplemente una forma de identificación que cumple con los estándares federales. La licencia de conducir sigue siendo válida para conducir dentro de California, y el pasaporte continúa siendo necesario para viajar fuera del país.

Si resides en California, agenda tu cita en el DMV, reúne los documentos necesarios y tramita tu Real ID cuanto antes para evitar complicaciones futuras.