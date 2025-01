Nuevo peaje en Manhattan: conductores deberán pagar US$9 en estos horarios

El nuevo peaje de congestión en Nueva York ha comenzado a aplicarse, lo que implica un gasto adicional para quienes deseen ingresar al centro de Manhattan. Este cobro, que se implementó el domingo, busca reducir el tráfico en la ciudad y financiar la infraestructura de transporte público.

Con un costo de US$ 9 durante las horas pico, el peaje afecta a muchos conductores que deben atravesar la parte más concurrida de la Gran Manzana. La Autoridad Metropolitana de Transporte ha señalado que esta medida es necesaria para abordar el problema del tráfico en la ciudad, que ha sido objeto de estudio durante cinco años.

El nuevo peaje de congestión en Nueva York ha comenzado a aplicarse, lo que implica un gasto adicional para quienes deseen ingresar al centro de Manhattan. Foto: difusión

Detalles del nuevo peaje

El costo del peaje varía según la hora del día y si los conductores utilizan un E-ZPass, un sistema de cobro electrónico. Durante las horas pico, que abarcan los días de semana entre las 5 a.m. y las 9 p.m., así como los fines de semana entre las 9 a.m. y las 9 p.m., los conductores con E-ZPass deberán abonar US$ 9. Fuera de estos horarios, la tarifa se reduce a US$ 2,25.

Este nuevo peaje se suma a los costos que ya enfrentan los conductores al cruzar puentes y túneles para llegar a la ciudad. Sin embargo, se ofrecerá un crédito de hasta US$ 3 para aquellos que ya hayan pagado peajes en ciertos túneles durante las horas pico.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha defendido la necesidad del peaje, argumentando que el costo original de US$ 15 era excesivo. Foto: difusión

PUEDES VER: Esto pasará con los inmigrantes en Estados Unidos con plan de Trump en las zonas sensibles

Reacciones y controversias

El presidente electo Donald Trump ha manifestado su intención de eliminar el programa, aunque no está claro si cumplirá con esta promesa. Durante su primer mandato, el plan se había estancado debido a una revisión ambiental federal. Trump ha criticado el peaje, argumentando que perjudicará la competitividad de Nueva York frente a otras ciudades y que generará incomodidad para los conductores.

A pesar de las críticas, otras grandes ciudades del mundo, como Londres y Estocolmo, han implementado esquemas de precios de congestión similares. Este es el primer programa de este tipo en Estados Unidos, y su implementación ha enfrentado varios desafíos legales, incluyendo intentos del estado de Nueva Jersey para bloquearlo.

El futuro del peaje de congestión

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha defendido la necesidad del peaje, argumentando que el costo original de US$ 15 era excesivo. A pesar de las controversias, el sistema de tarifas por congestión ha sobrevivido a múltiples demandas judiciales y ha sido reactivado tras las elecciones de 2024.

Una portavoz del gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, ha expresado que continuarán luchando contra lo que consideran un plan injusto e impopular. La implementación del peaje de congestión en Manhattan marca un cambio significativo en la política de transporte de la ciudad, y su impacto se seguirá evaluando en los próximos meses.