Durante las últimas semanas, diversas informaciones aseguraron que Alianza Lima pretendía fichar a Brian Farioli, futbolista de Colón de Santa Fe, de cara a la temporada 2025. Esto generó indignación entre los hinchas blanquiazules, pues el volante argentino jugó únicamente ocho partidos durante todo el 2024, en los cuales no anotó goles ni dio asistencias, por lo que no se explicaban las razones del interés hacia el futbolista de 26 años.

Finalmente, el último viernes se supo que Farioli no llegará a Alianza Lima, pues no pasó los exámenes médicos de rigor, lo que significa que no estaba físicamente apto para afrontar la temporada. Ante ello, la dirigencia íntima empezó a trabajar para evitar el fichaje del argentino y evitar problemas legales, como ya le sucedió anteriormente.

Alianza Lima trabaja a “nivel legal” para evitar la llegada de Brian Farioli

A través de sus redes sociales, el periodista de Ovación, Gerson Cuba, informó que Brian Farioli no pasó los exámenes médicos pertinentes. “Brian Farioli no pasó los exámenes médicos de Alianza Lima. El cuadro íntimo tomará la medida adecuada a este contexto. ¿Antecedentes? Sí. En el 2024 con Kevin Sandoval”, señaló en su cuenta de X.

Brian Farioli no pasó los exámenes médicos con Alianza Lima el último viernes 3 de enero. Foto: captura

Frente a ello, Alianza Lima emprendió acciones para poner fin al vínculo que existía con el futbolista argentino. Kevin Pacheco, comunicador de RPP, informó que la dirigencia aliancista “trabaja a nivel legal” para que la contratación de Farioli no se realice.

“Brian Farioli no jugará en Alianza Lima. Futbolista no aprobó los exámenes médicos. RPP pudo conocer que el estado actual del volante no encaja con los tiempos y necesidades del club. Dirigencia ya trabaja a nivel legal para que finalmente el fichaje no se concrete”, indicó el periodista.

Asimismo, el medio precisó que, si bien no existía contrato del jugador con el club, se mandó una carta de solicitud de contrato. “Futbolista no firmó contrato con el club. Solo se envió una carta de intención de contrato, la misma que condicionaba la ejecución del acuerdo a los exámenes médicos satisfactorios. Se trabaja acuerdo legal para evitar contingencias con dicha comunicación”, agregó.

Brian Farioli se mostró feliz por su llegada a Alianza Lima

Días antes de no pasar los exámenes médicos, Brian Farioli expresó su felicidad por fichar por Alianza Lima a su llegada al país. El volante argentino se rindió ante la grandeza del club de La Victoria y aseguró que su principal meta era salir campeón. Asimismo, indicó que después iba a conversar con la prensa para conocerse un poco más.

Luego de no pasar los exámenes, se supo que Alianza busca una salida legal para evitar fichaje de Farioli. Foto: captura

“Estoy feliz de poder llegar a un equipo tan grande como Alianza Lima, en las próximas horas vamos a estar charlando con todos ustedes para poder hablar y conocernos un poco más. Claramente, es un equipo muy grande, con aspiraciones de salir campeón, competir y feliz de estar acá. Vamos a hacer el tema de la revisión médica y demás, y después vamos a charlar”, señaló Farioli.