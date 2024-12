Manchester City volvió al triunfo en la Premier League

¡Y un día volvió! El Manchester City despide el 2024 con un triunfo que deja una pequeña alegría y un gran alivio entre sus millones de seguidores. Luego de cuatro partidos sin conocer la victoria por Premier League (ante Everton, Aston Villa, Manchester United y Crystal Palace), esto sin sumar el ‘golpe’ sufrido en Turín ante la Juventus por la Champions (2-0), el elenco Ciudadano no mostró su versión, pero le alcanzó para superar 2-0 al Leicester City en el King Power Stadium.

El equipo dirigido por el Pep Guardiola desde el primer minuto trató de imponer sus condiciones para salir de este mal momento, pero los Zorros mostraron sus armas. Hasta que el encargado de armar la fiesta fue el delantero brasileño Savinho (21’). Una buena jugada colectiva por el sector derecho encontró a Kevin de Bruyne y Rico Lewis, que tocó en corto con Phil Foden para que envíe un zurdazo que el golero Jakub Stolarczyk no pudo controlar. El rebote le quedó a Savinho que, con un remate fuerte y arriba, abrió el marcador.

El siguiente aviso fue por partida doble y cortesía de Erling Haaland. Primero con un cabezazo que ahora sí Stolarczyk agarró seguro y el segundo con una jugada individual que dejó en el camino a dos defensores, pero al momento de definir el balón se fue muy cerca del travesaño. Antes de acabar la primera mitad el Leicester tuvo una que terminó pegando en el palo.

Para el complemento los Ciudadanos cedieron la posesión de la pelota, algo inusual en los equipos de Guardiola, quien ayer cumplió 500 partidos como técnico. Las situaciones de gol no se hicieron esperar por parte de los locales, pero el muro defensivo del equipo de Manchester trabajó en conjunto para obtener una urgida victoria. De Bruyne tocó por el sector izquierdo con Savinho, quien envió un centro preciso al área chica, donde estuvo instalado Haaland (74’) y de cabeza sellar un 2-0 que coloca al City en la quinta casilla con 31 puntos, muy lejos del líder Liverpool (45), que ayer aplastó al West Ham (0-5) en el estadio Olímpico de Londres.

Los encargados de darle la victoria a los Rojos fueron el colombiano Luis Díaz (30’), Cody Gakpo (40’), Mohamed Salah (44’), Trent Alexander-Arnold (54’) y Diogo Jota (84’).

En tanto, el Nottingham Forest viene siendo la sorpresa en el torneo inglés tras derrotar al Everton (2-0) en Goodison Park. Con 37 puntos se coloca en la segunda casilla. Hoy juegan: Ipswich vs. Chelsea, Aston Villa vs. Brighton (2:45 p.m.) y Manchester United vs Newcastle (3:00 p.m.).