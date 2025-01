Licencia de conducir para inmigrantes en Estados Unidos: 2 pasos para obtener la Real ID este 2025

A partir del 7 de mayo de 2025, la Ley Real ID transformará el uso de las licencias de conducir en Estados Unidos, afectando a millones de inmigrantes y residentes norteamericanos. En la siguiente nota te detallamos 2 pasos para obtener esta vital identificación en el gigante americano.

La Ley Real ID, que entrará en vigor en 2025, establece nuevos estándares de seguridad para las licencias de conducir y tarjetas de identificación en los 50 estados. Su objetivo principal es mejorar los controles de identidad, lo que tendrá un impacto significativo en quienes planean viajar en vuelos domésticos o acceder a instalaciones federales. Sin embargo, es fundamental aclarar que las licencias que no cumplan con los requisitos de esta ley no perderán toda su funcionalidad.

La licencia de conducir es vital para los conductores indocumentados. Foto: Kvue

Las licencias de conducir que no cuenten con la marca Real ID seguirán siendo válidas para actividades cotidianas, como conducir, identificarse en eventos que no requieran medidas de seguridad federal y realizar transacciones bancarias. Además, se podrán utilizar para acceder a servicios de emergencia y algunos edificios gubernamentales locales que no apliquen las normas federales.

Impacto de la Ley Real ID en los vuelos nacionales

Una de las principales repercusiones de la Ley Real ID es que las licencias de conducir que no cumplan con sus requisitos ya no podrán ser utilizadas para abordar vuelos nacionales. Esto significa que quienes dependen de su licencia como única forma de identificación para viajar deberán considerar la obtención de una licencia que cumpla con la normativa.

Este cambio afectará a millones de personas, especialmente a aquellos que utilizan su licencia para transportarse dentro del país.

¿Qué hacer si tu licencia no cumple con la Ley Real ID?

Si tu licencia de conducir no cumple con los requisitos de la Ley Real ID, es recomendable que evalúes tus necesidades. Si planeas viajar en avión o acceder a instalaciones federales, deberás considerar la posibilidad de obtener una nueva licencia que cumpla con la normativa.

Para ello, es importante informarse sobre el proceso de obtención de la Real ID en tu estado, ya que puede variar según la jurisdicción.