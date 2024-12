Manchester United vs Newcastle EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por la Premier League?

¿A qué hora juegan Manchester United vs Newcastle EN VIVO Y EN DIRECTO por la Premier League? El duelo se disputará este lunes 30 de diciembre a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) en Old Trafford y será transmitido por Disney Plus para todo Sudamérica. Asimismo, podrás seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy con la previa, el minuto a minuto y el video de los goles en la web de La República Deportes.

Manchester United vs Newcastle. previa

El United llega a este partido en la décimocuarta posición con 22 puntos, a nueve unidades de la zona de clasificación a la Conference League. El equipo de Amorim viene de dos derrotas consecutivas contra Bournemouth (0-3) y Wolverhampton (0-2). Su último triundo fue contra su eterno rival, el Manchester City, el 15 de diciembre.

Por otro lado, Newcastle se encuentra en la séptima posición con 29 puntos, esperando ingresar a Europa y la Conference League. Las Urracas se presentan como un adversario temible tras ganar en sus últimos 4 encuentros.

¿A qué hora juega Manchester United vs Newcastle?

En Perú, el Manchester United vs Newcastle se jugará a partir de las 3.00 p. m. Conoce la guía de horarios según tu zona geográfica.

México: 2.00 p. m.

Perú, Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Manchester United vs Newcastle?

En Sudamérica, el Manchester United vs Newcastle será transmitido por la plataforma streaming Disney Plus.

México y Centroamérica: MAX

Estados Unidos: Universo y USA

España: DAZN

Manchester United vs Newcastle: posibles alineaciones

Manchester United: Onana, Yoro, de Ligt, Martínez, Mazraoui, Mainoo, Eriksen, Dalot, Diallo, Antony y Hojlund.

Onana, Yoro, de Ligt, Martínez, Mazraoui, Mainoo, Eriksen, Dalot, Diallo, Antony y Hojlund. Newcastle: Dubravka, Livramento, Schar, Burn, Hall, Tonali, Willock, Guimaraes; Murphy, Isak y Gordon.

Manchester United vs Newcastle: historial reciente

De los 8 últimos enfrentamientos por la Premier League y la Copa de la Liga, ambos equipos registran un historial igualado con 3 triunfos cada uno y 2 empates.

Manchester United 3-2 Newcastle | Premier League, 2024

3-2 Newcastle | Premier League, 2024 Newcastle 1-0 Manchester United | Premier League, 2023

1-0 Manchester United | Premier League, 2023 Manchester United 0-3 Newcastle | Copa de la Liga, 2023

| Copa de la Liga, 2023 Newcastle 2-0 Manchester United | Premier League, 2023

2-0 Manchester United | Premier League, 2023 Manchester United 2-0 Newcastle | Copa de la Liga, 2023

2-0 Newcastle | Copa de la Liga, 2023 Manchester United 0-0 Newcastle | Premier League, 2022

Newcastle 1-1 Manchester United | Premier League, 2021

Manchester United 4-1 Newcastle | Premier League, 2021

¿Cómo ver Manchester United vs Newcastle ONLINE?

Para no perderte la transmisión del Manchester United vs Newcastle por internet, suscríbete al servicio de streaming de Disney Plus, plataforma que transmitirá este cotejo en Sudamérica. En el caso de que no tengas acceso, puedes informarte a través de la cobertura ONLINE que realizará La República Deportes.